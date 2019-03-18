Operação flagra 40 menores consumindo bebida alcoólica no ES

De acordo com a, os detidos e os materiais apreendidos foram levados à delegacia da cidade. Um dos dois organizadores do baile pagou fiança de R$ 2.500 e foi liberado. Já os demais foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de, nodo Estado. Por causa dos menores, o Conselho Tutelar de Nova Venécia também foi acionado.