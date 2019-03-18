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Nova Venécia

Operação flagra 40 menores consumindo bebida alcoólica no ES

Policiais detiveram cinco pessoas, apreenderam duas armas e mais de R$ 4 mil em Nova Venécia

Publicado em 

18 mar 2019 às 20:42

Publicado em 18 de Março de 2019 às 20:42

Giroflex Crédito: Divulgação
Na madrugada desse domingo (17), uma operação deflagrada pelas polícias civil e militar fechou um baile funk no bairro Rúbia, localizado na cidade de Nova Venécia, no Noroeste do Estado. No espaço feito para realização de eventos, cerca de 40 adolescentes foram flagrados comprando e consumindo bebidas alcoólicas.
Além dos menores, outras cinco pessoas foram detidas. No local, os policiais também apreenderam duas armas de fogo, munições, um rádio de comunicação, um carro e R$ 4.663,50 em espécie. Bem como, porções de maconha, cocaína e de um entorpecente não identificado. Vasilhas utilizadas no preparo de drogas também foram encontradas.
De acordo com a Polícia Militar, os detidos e os materiais apreendidos foram levados à delegacia da cidade. Um dos dois organizadores do baile pagou fiança de R$ 2.500 e foi liberado. Já os demais foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus, no Norte do Estado. Por causa dos menores, o Conselho Tutelar de Nova Venécia também foi acionado.
CONFUSÃO
De acordo com o tenente-coronel Mário Marcelo Dal Col, do 2º Batalhão da Polícia Militar, a operação, que contou com 31 policiais militares e cinco policiais civis, gerou correria e um princípio de resistência, por causa do grande número de pessoas que estavam no local. Para conter a movimentação, foram usadas bombas de efeito moral e de luz e som.

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