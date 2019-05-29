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Operação Pó de Serra

Operação da Polícia Federal combate tráfico de drogas no ES

As investigações duraram dois meses. Foram apreendidos telefones celulares usados pelos investigados

Publicado em 

29 mai 2019 às 14:54

Publicado em 29 de Maio de 2019 às 14:54

Sede da Polícia Federal, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
Duas pessoas foram presas pela Polícia Federal em operação contra o tráfico de drogas em Vitória e na Serra. A Operação Pó de Serra foi deflagrada nesta terça-feira (28). Além disso, outros três mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos mesmos municípios.
Segundo as investigações, que duraram cerca de dois meses, surgiram evidências que os dois presos estavam associados para o tráfico de drogas e atuavam diariamente na venda de cocaína, realizando entregas de pequenas quantidades para consumidores diversos.
Foram apreendidos telefones celulares usados pelos investigados e a análise dos dados terá por objetivo reforçar as evidências do tráfico e associação para o tráfico de drogas, cujas somadas podem totalizar até 25 anos de reclusão.
Com um dos homens presos foi encontrada pequena quantidade de cocaína preparada para entrega ao consumidor final.
Operação da Polícia Federal combate tráfico de drogas na Serra

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