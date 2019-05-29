Operação da Polícia Federal combate tráfico de drogas no ES

Sede da Polícia Federal, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

Duas pessoas foram presas pela Polícia Federal em operação contra o tráfico de drogas em Vitória e na Serra. A Operação Pó de Serra foi deflagrada nesta terça-feira (28). Além disso, outros três mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos mesmos municípios.

Segundo as investigações, que duraram cerca de dois meses, surgiram evidências que os dois presos estavam associados para o tráfico de drogas e atuavam diariamente na venda de cocaína, realizando entregas de pequenas quantidades para consumidores diversos.

Foram apreendidos telefones celulares usados pelos investigados e a análise dos dados terá por objetivo reforçar as evidências do tráfico e associação para o tráfico de drogas, cujas somadas podem totalizar até 25 anos de reclusão.

Com um dos homens presos foi encontrada pequena quantidade de cocaína preparada para entrega ao consumidor final.