Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Moeda virtual

Operação da PF mira irregularidades no comércio de criptomoedas no ES

Denominada de Operação Madoff, a ação visa cumprir cinco mandados de busca e apreensão no Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Acre, contando com a participação de 43 policiais

Publicado em 

15 mai 2019 às 15:12

Publicado em 15 de Maio de 2019 às 15:12

Polícia Federal no Espírito Santo cumpriu mandados Crédito: Fernando Madeira
A Polícia Federal no Espírito Santo cumpriu, nesta quarta-feira (15), cinco mandados de busca e apreensão, em ação denominada Operação Madoff, em decorrência de investigações que visam a apurar atividade ilegal de administração de investimentos em criptomoedas - moeda virtual aceita como meio de pagamento em muitos países, incluindo o Brasil- exercida por uma empresa com sede no Estado.
Os mandados foram cumpridos no Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Acre, contando com a participação de 43 policiais. Além das busca, a Justiça Federal determinou a suspensão das atividades da empresa, incluindo a remoção de páginas na internet, e o bloqueio de ativos, como contas bancárias, carros e imóveis.
PF cumpre mandados contra atividade ilegal de investimentos no ES
O juiz também determinou o bloqueio das criptomoedas existentes em exchanges, que são plataformas digitais que facilitam compra, venda e a troca de criptomoedas. Além disso, a justiça autorizou a apreensão de criptomoedas em carteiras, físicas ou digitais, que estavam com os investigados durante as buscas, sendo que esse procedimento foi o primeiro do tipo no Brasil.
Os investigados poderão responder pelos crimes previstos no art. 4º (gestão fraudulenta), no art. 7º, II e IV (negociação de valores mobiliários sem autorização ou registro prévio), art. 16 (fazer funcionar instituição financeira sem autorização legal), todos da Lei 7.492/86, e art. 288 do Código Penal (associação criminosa).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bitcoin criptomoeda espírito santo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Suspeito de roubar 540 sacas de Café em Colatina é detido em Cariacica
Dinheiro, real, moeda
Governo Lula projeta salário mínimo em R$ 1.717 em 2027
Imagem de destaque
Casal é impedido de atravessar Ciclovia da Vida e Ceturb reforça regras para autopropelidos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados