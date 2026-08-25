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Investigação

Operação da PF mira fraude ao INSS em benefícios de idosos e prende 2 no ES

Investigação identificou 457 benefícios fraudados, a maioria destinada a idosos de baixa renda; prejuízo supera R$ 86 milhões

Publicado em 25 de Agosto de 2026 às 09:33

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

25 ago 2026 às 09:33
As investigações apuram a atuação de um grupo criminoso que criava pessoas fictícias e falsificava certidões de nascimento, documentos de identidade e comprovantes de residência para solicitar benefícios previdenciários
A ação tem como objetivo desarticular o grupo, que é investigado por criar pessoas fictícias e falsificar documentos para obter benefícios previdenciários Reprodução | Polícia Federal

Duas pessoas foram presas em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, durante uma operação da Polícia Federal contra uma associação criminosa suspeita de fraudar benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), principalmente destinados a idosos de baixa renda. A Operação Leste do Espinhaço foi deflagrada nesta terça-feira (25) e também teve ações em nove municípios de Minas Gerais.


Ao todo, foram cumpridas 91 medidas determinadas pela Justiça Federal, sendo 25 mandados de prisão preventiva, 33 de busca e apreensão e 33 medidas assecuratórias. Em São Gabriel da Palha, as duas prisões ocorreram em cumprimento a mandados de prisão preventiva.


Segundo a Polícia Federal, as investigações identificaram 457 benefícios previdenciários fraudados, dos quais 240 ainda estavam ativos. A maioria dos casos envolvia benefícios de amparo destinados a idosos de baixa renda.


O grupo é suspeito de criar pessoas fictícias e falsificar certidões de nascimento, documentos de identidade e comprovantes de residência para obter os pagamentos de forma irregular. Conforme a PF, o prejuízo causado à União ultrapassa R$ 86 milhões.

Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato qualificado e associação criminosa. As investigações continuam para identificar todos os envolvidos e dimensionar a extensão das fraudes.


Em nota, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) informou que não comenta investigações em curso.

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