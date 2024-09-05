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"Falsas Promessas"

Operação contra lavagem de dinheiro por jogos de azar tem alvo no ES

Ação comandada pela Polícia Civil baiana também aconteceu em Goiás e no Ceará; ao todo, 50 mandados foram expedidos
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

05 set 2024 às 10:13

Publicado em 05 de Setembro de 2024 às 10:13

Na operação foram apreendidos veículos de luxo, relógios, armas de fogo, munições, celulares, roupas de grife e dinheiro
Na operação foram apreendidos veículos de luxo, relógios, armas de fogo, munições, celulares, roupas de grife e dinheiro Crédito: Divulgação | PCBA
Uma operação orquestrada pela Polícia Civil baiana aconteceu, na manhã desta quinta-feira (5), também no Espírito Santo. Com o nome "Falsas Promessas", a ação visava desarticular uma organização criminosa investigada por lavar dinheiro ilícito por meio de jogos de azar na capital da Bahia, em cidades do interior, nos Estados de GoiásCeará e em solo capixaba. 
Conforme as autoridades baianas, a expectativa era cumprir mais de 50 mandados nos Estados citados. A ação também investiga a prática de tráfico de drogas. A Polícia Civil da Bahia não especificou quantos eram os alvos aqui no Espírito Santo, e nem qual a participação deles no esquema. A reportagem de A Gazeta pediu detalhes sobre a ação à Polícia Civil capixaba, mas a corporação disse não ter informações. 
Na Bahia, de acordo com o g1 BA, o influenciador Ramhon Dias e o rifeiro José Roberto, mais conhecido como Nanam Premiações, foram presos durante a ação. Os dois são conhecidos por divulgarem rifas e premiações nas redes sociais. Rhamon tem mais de 440 mil seguidores. Um dos sorteios divulgados prometia o prêmio de R$ 400 mil.

Mais de meio bilhão de reais

Segundo a Polícia Civil baiana, 21 pessoas envolvidas no esquema foram localizadas. Ao todo, 14 pessoas foram presas em Salvador, cinco em Goiás e uma no Ceará. Um suspeito investigado resistiu à prisão e, no confronto com os policiais, foi baleado e não resistiu aos ferimentos.
Após um ano de atividade de inteligência, as investigações apontaram que o esquema ilícito movimentou mais de meio bilhão de reais oriundos do tráfico de drogas. Nas casas dos alvos foram apreendidos dezenas de veículos de luxo, relógios, armas de fogo, munições, celulares, roupas de grife e dinheiro.
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