O mistério de jovem que sumiu ao sair para comprar chapinha no ES

Katiane Renok Zava desapareceu em julho de 2017, em Vila Pavão-ES Crédito: Reprodução/Facebook

“A família continua muito abalada. A vida da gente não tem mais sentido”. Esse é o desabafo da lavradora Luciane Renock Zava, de 36 anos, ao falar sobre a filha Katiane Renock Zava que está desaparecida há mais de dois anos . O caso, cercado de mistérios e ainda sem resposta, continua sendo investigado pela Polícia Civil.

Katiane, na época com 17 anos, desapareceu na manhã do dia 24 de julho de 2017 quando foi deixada pelo pai na rodoviária da cidade de Vila Pavão , no Noroeste do Estado. De lá, ela seguiria para a casa de uma moça onde iria comprar uma chapinha para cabelo. Entretanto, Katiane não chegou ao destino e não foi mais vista desde então.

Ao Gazeta Online, Luciane disse que a filha morava com a família no interior de Vila Pavão. No dia do desaparecimento, a jovem pegou carona com o pai que seguiu para Nova Venécia onde tinha compromissos de trabalho. Ele deixou Katiane na rodoviária e passaria para buscá-la na parte da tarde, mas quando retornou, ela não estava local combinado. Acreditando que a filha pudesse ter pegado alguma carona, ele seguiu sozinho para casa.

“Quando ele chegou em casa sem ela eu logo perguntei onde estava minha filha. Foi nessa hora que a gente começou a sair à procura dela, mas ninguém sabia de nada, ninguém passou informação nenhuma, ninguém viu nada. A polícia está investigando, chamou muita gente para ouvir, mas tudo sem notícia”, relata Luciane.

Diante das buscas sem resposta, a família procurou a polícia. Várias pessoas foram ouvidas na tentativa de traçar o perfil da jovem e responder o que pode ter acontecido com Katiane. “Eles (a polícia) estão mantendo contato, mas para eles também está difícil. Eles estão investigando. É um caso muito misterioso”, explica.

Após mais de dois anos sem notícias da filha, Luciane se mantém firme em busca de informações sobre o paradeiro de Katiane. “Meu coração está muito triste, mas eu tenho esperança de encontrar ela. Com isso tudo acontecendo, a depressão está muito atacada, isso deixa tudo ainda mais difícil”, relata.

INVESTIGAÇÃO

Questionada, a Polícia Civil disse, em nota, que a investigação segue em andamento na Delegacia de Polícia de Nova Venécia. As apurações são realizadas sob sigilo.

Familiares de Katiane Renock Zava continuam buscando informações sobre o paradeiro da jovem. Quem tiver informações que ajudem a localizá-la pode entrar em contato pelos telefones: (27) 99661-6568, (27) 99838-8043, (27) 99715-1961 ou (27) 99651-1813.

Outra forma de contribuir é através do Disque-denúncia no 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos. Não é preciso se identificar.

Your browser does not support the audio element. O mistério de jovem que sumiu ao sair para comprar chapinha no ES