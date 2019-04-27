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Crime em Cariacica

O desabafo emocionado do ex-marido da diarista morta por engano no ES

"Ela saiu do trabalho em uma clínica de odontologia para poder cuidar da nossa neta, que hoje está com 14 anos. Fazia faxina, capina ou o que tivesse. Não sei como vai ser daqui pra sempre viver sem ela", afirmou

Publicado em 27 de Abril de 2019 às 18:37

Publicado em 

27 abr 2019 às 18:37
A família de Luzinei Ribeiro Ribeiro, diarista morta por engano em Cariacica, esteve no Departamento Médico Legal (DML) em Vitória, no início da tarde deste sábado (27), para realizar a liberação do corpo. Emocionado, o ex-marido dela, Jadilson Pereira Ribeiro, descreveu a diarista como uma batalhadora.
Foram 35 anos juntos, ela nunca parou de trabalhar. Separamos, mas sempre mantivemos o respeito entre nós, ela me orientava. Não tinha inimizade, ajudava as pessoas demais
Ex-marido da diarista
Ele acompanhava a filha para realizar os trâmites da liberação do corpo. “Não sei como foi a morte. Eu só fiz procurar fazer as coisas que tem para fazer para sepultar, nem perguntei como foi isso”, disse.
O ex-marido contou que Luzinei era uma pessoa muito dedicada à família e ao trabalho. “Ela saiu do trabalho em uma clínica de odontologia para poder cuidar da nossa neta, que hoje está com 14 anos. Fazia faxina, capina ou o que tivesse. Não sei como vai ser daqui pra sempre viver sem ela”, completou.
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O corpo da vítima seria velado no bairro campo Verde III, onde ela morava. O local do enterro ainda não havia sido definido até a tarde deste sábado (27).
O CRIME
Uma diarista de 56 anos foi assassinada por traficantes na casa onde prestava serviço, na noite desta sexta-feira (26), em Campo Verde, Cariacica. A polícia acredita que ela foi confundida com uma traficante do bairro.
Segundo informações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a vítima, identificada como Luzinei Ribeiro, estava trabalhando na casa de um casal quando dois homens chegaram na porta. Um deles teria chamado por "tia". A diarista foi até a porta e foi alvo de um disparo no rosto.
O crime aconteceu no bairro Campo Verde, em Cariacica Crédito: Glacieri Carraretto
Luzinei não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. Os suspeitos fugiram. Equipes da DHPP estiveram no local e informaram que a dona da casa onde a vítima trabalhava teria sido ameaçada havia 20 dias por traficantes. Segundo a polícia, Luzinei teria sido confundida com a patroa.
A polícia fez buscas na região, mas até o momento não localizou os bandidos. O caso será encaminhado para a Delegacia Especializada em Homicídios Contra Mulher, onde serão apuradas a autoria e a motivação do crime.

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