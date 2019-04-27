O desabafo emocionado do ex-marido da diarista morta por engano no ES

A família de Luzinei Ribeiro Ribeiro, diarista morta por engano em Cariacica , esteve no Departamento Médico Legal (DML) em Vitória, no início da tarde deste sábado (27), para realizar a liberação do corpo. Emocionado, o ex-marido dela, Jadilson Pereira Ribeiro, descreveu a diarista como uma batalhadora.

Foram 35 anos juntos, ela nunca parou de trabalhar. Separamos, mas sempre mantivemos o respeito entre nós, ela me orientava. Não tinha inimizade, ajudava as pessoas demais Ex-marido da diarista

Ele acompanhava a filha para realizar os trâmites da liberação do corpo. “Não sei como foi a morte. Eu só fiz procurar fazer as coisas que tem para fazer para sepultar, nem perguntei como foi isso”, disse.

O ex-marido contou que Luzinei era uma pessoa muito dedicada à família e ao trabalho. “Ela saiu do trabalho em uma clínica de odontologia para poder cuidar da nossa neta, que hoje está com 14 anos. Fazia faxina, capina ou o que tivesse. Não sei como vai ser daqui pra sempre viver sem ela”, completou.

O corpo da vítima seria velado no bairro campo Verde III, onde ela morava. O local do enterro ainda não havia sido definido até a tarde deste sábado (27).

O CRIME

Uma diarista de 56 anos foi assassinada por traficantes na casa onde prestava serviço, na noite desta sexta-feira (26), em Campo Verde, Cariacica. A polícia acredita que ela foi confundida com uma traficante do bairro.

Segundo informações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a vítima, identificada como Luzinei Ribeiro, estava trabalhando na casa de um casal quando dois homens chegaram na porta. Um deles teria chamado por "tia". A diarista foi até a porta e foi alvo de um disparo no rosto.

O crime aconteceu no bairro Campo Verde, em Cariacica Crédito: Glacieri Carraretto

Luzinei não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. Os suspeitos fugiram. Equipes da DHPP estiveram no local e informaram que a dona da casa onde a vítima trabalhava teria sido ameaçada havia 20 dias por traficantes. Segundo a polícia, Luzinei teria sido confundida com a patroa.