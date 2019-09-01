O município que mais registrou ocorrências dessa natureza foi Vila Velha. Uma mulher de 49 anos foi vítima de bala perdida no bairro Ulisses Guimarães, e em Barramares, uma pessoa não identificada morreu a golpes de faca e a pauladas. Os casos foram registrados no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Noite de terror na Grande Vitória - 2 mortos e 3 tentativas de homicídio
A outra tentativa de assassinato ocorreu por volta das 21h na Rua Teólogo G. Barbosa, no bairro Campo Verde, em Cariacica. A vítima seria um homem de 31 anos.