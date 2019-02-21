Ocorrência foi registrada na 16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Loreta Fagionato/Arquivo

Linhares no Norte do Estado. Passageiros que embarcaram em um ônibus com destino a João Neiva foram vítimas de um assalto durante o percurso. O crime foi registrado por volta das 5h50 da manhã desta quarta-feira (20), na BR 101, no distrito de Bebedouro, emno

Segundo a Polícia Militar, os assaltantes estavam armados com um facão e uma pistola de cor preta. Os suspeitos estavam no ônibus quando solicitaram a parada e, assim que o motorista abriu a porta do veículo, eles anunciaram o assalto. Os criminosos levaram o celular do motorista e algumas bolsas dos passageiros que estavam nas primeiras poltronas do ônibus. Os militares fizeram ronda nas estradas laterais da rodovia, mas ninguém foi preso.

Your browser does not support the audio element. Ônibus intermunicipal é assaltado em Linhares

Na fuga, os criminosos deixaram para trás o facão utilizado no assalto. A polícia recolheu o objeto e entregou na Delegacia Regional de Linhares. Algumas vítimas também estiveram no DPJ para registrar o boletim de ocorrência.

A Polícia Civil informou que, até o momento, nenhum suspeito foi detido e o caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Linhares. A Polícia conta com a colaboração da população e qualquer contribuição para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br.