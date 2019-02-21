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Assalto

Ônibus intermunicipal é assaltado em Linhares

O celular do motorista foi levado, além de algumas bolsas de passageiros

Publicado em 

21 fev 2019 às 16:20

Publicado em 21 de Fevereiro de 2019 às 16:20

Ocorrência foi registrada na 16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Loreta Fagionato/Arquivo
Passageiros que embarcaram em um ônibus com destino a João Neiva foram vítimas de um assalto durante o percurso. O crime foi registrado por volta das 5h50 da manhã desta quarta-feira (20), na BR 101, no distrito de Bebedouro, em Linhares no Norte do Estado.
Segundo a Polícia Militar, os assaltantes estavam armados com um facão e uma pistola de cor preta. Os suspeitos estavam no ônibus quando solicitaram a parada e, assim que o motorista abriu a porta do veículo, eles anunciaram o assalto. Os criminosos levaram o celular do motorista e algumas bolsas dos passageiros que estavam nas primeiras poltronas do ônibus. Os militares fizeram ronda nas estradas laterais da rodovia, mas ninguém foi preso.
Ônibus intermunicipal é assaltado em Linhares
Na fuga, os criminosos deixaram para trás o facão utilizado no assalto. A polícia recolheu o objeto e entregou na Delegacia Regional de Linhares. Algumas vítimas também estiveram no DPJ para registrar o boletim de ocorrência.
A Polícia Civil informou que, até o momento, nenhum suspeito foi detido e o caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Linhares. A Polícia conta com a colaboração da população e qualquer contribuição para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br.
 

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