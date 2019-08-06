Ônibus do Transcol bate em poste na Serra

Um ônibus do Sistema Transcol bateu contra um poste na tarde desta terça-feira (06), no bairro Taquara ll, na Serra. De acordo com a Polícia Militar, ninguém ficou ferido.
Com a colisão, o poste ficou partido ao meio, mas não chegou cair. A EDP informa que uma equipe esteve no local realizando a manutenção. Destacou ainda que a batida afetou apenas a iluminação semafórica, e que nenhum outro cliente teve o fornecimento de energia interrompido.
Um vídeo feito por internautas mostra o estrago causado pela batida. O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) foi acionado pela reportagem do Gazeta Online e informou que o motorista responsável pelo ônibus disse que a pista estava molhada e cheia de cascalhos no momento do acidente, o que fez o coletivo derrapar, sair da rua e atingir o poste.
Ele relatou que seguia para o Terminal de Laranjeiras na linha 807 (Barcelona / T. Laranjeiras) e o acidente aconteceu já na saída do bairro Taquara, na Serra. Dez pessoas estavam no coletivo no momento da colisão mas ninguém precisou de atendimento médico.