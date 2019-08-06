Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acidente

Ônibus do Transcol bate em poste na Serra

Apesar do acidente, não houve feridos, segundo a Polícia Militar

Publicado em 06 de Agosto de 2019 às 20:11

06 ago 2019 às 20:11
Um ônibus do Sistema Transcol bateu contra um poste na tarde desta terça-feira (06), no bairro Taquara ll, na Serra. De acordo com a Polícia Militar, ninguém ficou ferido.
Com a colisão, o poste ficou partido ao meio, mas não chegou cair. A EDP informa que uma equipe esteve no local realizando a manutenção. Destacou ainda que a batida afetou apenas a iluminação semafórica, e que nenhum outro cliente teve o fornecimento de energia interrompido.
ônibus bate em poste na Serra Crédito: Internauta
Um vídeo feito por internautas mostra o estrago causado pela batida. O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) foi acionado pela reportagem do Gazeta Online e informou que o motorista responsável pelo ônibus disse que a pista estava molhada e cheia de cascalhos no momento do acidente, o que fez o coletivo derrapar, sair da rua e atingir o poste. 
Ele relatou que seguia para o Terminal de Laranjeiras na linha 807 (Barcelona / T. Laranjeiras) e o acidente aconteceu já na saída do bairro Taquara, na Serra. Dez pessoas estavam no coletivo no momento da colisão mas ninguém precisou de atendimento médico.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados