Neto tenta matar avô após briga por causa de cano de água no ES

Idoso conta que neto tentou agredi-lo com barra de ferro, em Viana. Crédito: Bernardo Coutinho

Uma briga por causa de um cano de água quebrado por pouco não terminou em morte, em Viana. Irritado depois de ter sido repreendido pelo avô, o neto tentou matar o idoso, de 64 anos, e ainda ameaçou atear fogo na casa da família. O caso ocorreu na noite desta segunda-feira (25).

O nome do suspeito não vai ser divulgado porque ele foi liberado logo após prestar depoimento. O aposentado contou que estava dentro de casa, quando percebeu que o cano de irrigação da horta estava quebrado. “Aqui é um terreno só com três casas. A minha e as dos meus filhos. Esse cano que quebrou abastece também um desses imóveis, ficamos sem água”, conta a vítima.

De acordo com ele, o neto, de 23 anos, estava fazendo um serviço no quintal e acidentalmente acabou quebrando cano. O avô foi falar com o suspeito para ele resolver o problema, foi então, que a confusão começou.

Familiares relataram que no meio da discussão com o avô o neto disse que iria matá-lo. O suspeito pegou uma escavadeira e partiu para cima da vítima. Mas, foi contido pelos tios. Ele continuou ameaçando o aposentado de morte e tentou pegar um facão. Porém, novamente foi impedido por parentes.

“Ele pegava tudo o que via pela frente, senão tivessem segurado meu sobrinho, hoje meu pai estaria morto. Ele ia pegando as coisas e jogando no meu pai. Foi um desespero muito grande”, contou a filha do aposentado, uma operadora de caixa de 36 anos.

Foram os familiares e vizinhos que ajudaram a conter o neto e o imobilizaram até a chegada da polícia. A Polícia Militar foi acionada e o suspeito levado para a 4ª Delegacia Regional, de onde foi liberado ainda na madrugada de ontem, após prestar esclarecimentos.

“Ficamos com medo dele voltar e fazer alguma coisa. Ele saiu daqui muito cheio de ódio. Disse que iria voltar e colocar fogo na casa. Espero que ele pense no que fez e sossegue o coração, desabafou a tia do suspeito.

"Não sei o que aconteceu para agir desse jeito", diz aposentado

Mostrando os arranhões nas mãos e nos braços, da tentativa de se proteger dos ataques do neto, o aposentado, de 64 anos, contou como a briga começou e revela que não perdoa o rapaz.

Por que começaram a brigar?

Ele estava fazendo alguma coisa no quintal e quebrou o cano e ficamos sem água em casa. Fui falar com ele para consertar, chamar a atenção, ele não gostou e partiu para cima de mim.

O que ele dizia?

Um monte de coisas, me xingou muito. Disse inclusive que iria me matar.

Ele já agiu assim antes?

Nunca. Foi a primeira vez. Não sei o que aconteceu para agir desse jeito.

O perdoa por ter feito isso?