Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Briga

Neto tenta matar avô após briga por causa de cano de água no ES

Irritado depois de ter sido repreendido pelo avô, o neto tentou matar o idoso e ainda ameaçou atear fogo na casa da família

Publicado em 26 de Março de 2019 às 22:59

Publicado em 

26 mar 2019 às 22:59
Idoso conta que neto tentou agredi-lo com barra de ferro, em Viana. Crédito: Bernardo Coutinho
Uma briga por causa de um cano de água quebrado por pouco não terminou em morte, em Viana. Irritado depois de ter sido repreendido pelo avô, o neto tentou matar o idoso, de 64 anos, e ainda ameaçou atear fogo na casa da família. O caso ocorreu na noite desta segunda-feira (25).
O nome do suspeito não vai ser divulgado porque ele foi liberado logo após prestar depoimento. O aposentado contou que estava dentro de casa, quando percebeu que o cano de irrigação da horta estava quebrado. “Aqui é um terreno só com três casas. A minha e as dos meus filhos. Esse cano que quebrou abastece também um desses imóveis, ficamos sem água”, conta a vítima.
De acordo com ele, o neto, de 23 anos, estava fazendo um serviço no quintal e acidentalmente acabou quebrando cano. O avô foi falar com o suspeito para ele resolver o problema, foi então, que a confusão começou.
Familiares relataram que no meio da discussão com o avô o neto disse que iria matá-lo. O suspeito pegou uma escavadeira e partiu para cima da vítima. Mas, foi contido pelos tios. Ele continuou ameaçando o aposentado de morte e tentou pegar um facão.  Porém, novamente foi impedido por parentes.
“Ele pegava tudo o que via pela frente, senão tivessem segurado meu sobrinho, hoje meu pai estaria morto. Ele ia pegando as coisas e jogando no meu pai. Foi um desespero muito grande”, contou a filha do aposentado, uma operadora de caixa de 36 anos.
Foram os familiares e vizinhos que ajudaram a conter o neto e o imobilizaram até a chegada da polícia. A Polícia Militar foi acionada e o suspeito levado para a 4ª Delegacia Regional, de onde foi liberado ainda na madrugada de ontem, após prestar esclarecimentos.
“Ficamos com medo dele voltar e fazer alguma coisa. Ele saiu daqui muito cheio de ódio. Disse que iria voltar e colocar fogo na casa. Espero que ele pense no que fez e sossegue o coração, desabafou a tia do suspeito.
"Não sei o que aconteceu para agir desse jeito", diz aposentado
Mostrando os arranhões nas mãos e nos braços, da tentativa de se proteger dos ataques do neto, o aposentado, de 64 anos, contou como a briga começou e revela que não perdoa o rapaz.
Por que começaram a brigar?
Ele estava fazendo alguma coisa no quintal e quebrou o cano e ficamos sem água em casa. Fui falar com ele para consertar, chamar a atenção, ele não gostou e partiu para cima de mim.
O que ele dizia?
Um monte de coisas, me xingou muito. Disse inclusive que iria me matar.
Ele já agiu assim antes?
Nunca. Foi a primeira vez. Não sei o que aconteceu para agir desse jeito.
O perdoa por ter feito isso?
Estou magoado. Podia esperar isso de qualquer outra pessoa, não do meu neto. Nunca imaginei que iria se virar contra mim desse jeito. O considero como um estranho agora.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crime Viana
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Imagem de destaque
Líder de quadrilha de roubo de cargas que agia no ES é preso no RJ
Cantor Silva
Justiça mantém indenização de R$ 20 mil a Silva por show cancelado no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados