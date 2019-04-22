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Violência

Mulheres sofrem tentativa de homicídio rodovia de Afonso Cláudio

Vítimas estavam em um carro quando foram abordadas por uma dupla de moto

Publicado em 22 de Abril de 2019 às 14:46

Publicado em 

22 abr 2019 às 14:46
O veículo ficou cheio de perfurações Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Duas mulheres foram baleadas neste fim de semana, em Afonso Cláudio, na Região Serrana. Elas estavam em um veículo que ficou todo perfurado pelos tiros. Os suspeitos, que estavam em uma motocicleta, conseguiram fugir. A motivação ainda é desconhecida.  
De acordo com a Polícia Militar, as vítimas seguiam em um veículo pela Rodovia ES-165 quando foram vitimas do ataque após a Parada da Serra, na zona rural do município, por volta das 22h do último sábado (20). No local os policiais encontraram o carro onde as mulheres estavam, com placas do Rio de Janeiro. O veículo apresentava marcas de tiros e sangue em seu interior.
As vítimas foram localizadas no Pronto Socorro do Hospital São Vicente de Paula. Elas relataram que os disparos foram feitos por dois homens que estavam em uma motocicleta de cor vermelha. A motivação do crime não foi informada.
Nenhum suspeito foi localizado até o momento. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil.

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