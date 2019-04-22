Mulheres sofrem tentativa de homicídio rodovia de Afonso Cláudio

Duas mulheres foram baleadas neste fim de semana, em Afonso Cláudio, na Região Serrana. Elas estavam em um veículo que ficou todo perfurado pelos tiros. Os suspeitos, que estavam em uma motocicleta, conseguiram fugir. A motivação ainda é desconhecida.
De acordo com a Polícia Militar, as vítimas seguiam em um veículo pela Rodovia ES-165 quando foram vitimas do ataque após a Parada da Serra, na zona rural do município, por volta das 22h do último sábado (20). No local os policiais encontraram o carro onde as mulheres estavam, com placas do Rio de Janeiro. O veículo apresentava marcas de tiros e sangue em seu interior.
As vítimas foram localizadas no Pronto Socorro do Hospital São Vicente de Paula. Elas relataram que os disparos foram feitos por dois homens que estavam em uma motocicleta de cor vermelha. A motivação do crime não foi informada.
Nenhum suspeito foi localizado até o momento. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil.