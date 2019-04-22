Mulheres sofrem tentativa de homicídio rodovia de Afonso Cláudio

De acordo com a Polícia Militar, as vítimas seguiam em um veículo pela Rodovia ES-165 quando foram vitimas do ataque após a Parada da Serra, na zona rural do município, por volta das 22h do último sábado (20). No local os policiais encontraram o carro onde as mulheres estavam, com placas do Rio de Janeiro. O veículo apresentava marcas de tiros e sangue em seu interior.