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Banco do Brasil

Mulheres são presas suspeitas de participar de invasão a banco em Linhares

Duas mulheres foram presas por suspeitas de participação no crime
Leonardo Lucas da Silva

Leonardo Lucas da Silva

Publicado em 

01 jul 2019 às 14:51

Publicado em 01 de Julho de 2019 às 14:51

A agência do Banco do Brasil fica localizada no bairro Lagoa do Meio, em Linhares Crédito: Leonardo Goliver
Uma agência do Banco do Brasil, localizada no bairro Lagoa do Meio, em Linhares, no Norte do Estado, foi alvo de criminosos neste final de semana. A ocorrência foi registrada por volta das 23h deste domingo (30). Duas mulheres, que estavam em um veículo nos fundos da agência foram presas por suspeita de participação no roubo. Os outros quatro suspeitos conseguiram fugir.
De acordo com informações da Polícia Militar, a Força Tática foi acionada na noite deste domingo para ir até a agência, após a central de monitoramento identificar que haveria movimentação de pessoas no interior do banco. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também participou da ocorrência.
Ao chegar ao local, a área foi isolada e a Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp) foi acionada para realizar a abordagem. Durante os trabalhos dos militares foi constatado que não havia mais ninguém dentro da agência, porém no teto foi possível perceber alguns buracos, onde os suspeitos tiveram acesso ao interior do banco. Segundo a polícia, os suspeitos tiveram acesso à sala do cofre e chegaram a arrombar uma gaveta, mas nenhuma quantia foi levada.
Mulheres são presas suspeitas de participar de invasão a banco em Linhares
PRISÃO
Questionada sobre a prisão das mulheres, a Polícia Militar disse que as suspeitas demonstraram nervosismo e contradição durante a abordagem, e algum tempo depois confessaram que estavam dando apoio na tentativa de assalto ao banco. A função delas era ajudar outros quatros homens que estariam dentro da agência para praticar o crime.
Para a Polícia Militar, os suspeitos podem ter tido acesso ao banco por meio de uma construção abandonada que fica ao lado da agência. No local, é possível ver escadas e outros materiais utilizados por eles. Informações dão conta de que os criminosos estariam na região desde a última sexta-feira (28). Ainda segundo a ocorrência, os criminosos fizeram uso de equipamentos para evitar que o sistema de segurança do local fosse ativados.
A Polícia Civil investiga o caso e disse, em nota, que a ocorrência ainda está em andamento na Delegacia Regional de Linhares.
O QUE DIZ O BANCO DO BRASIL
Em nota, o Banco do Brasil confirmou o registro e disse que não haverá expediente na agência nesta segunda-feira (1º). Segundo o banco, uma equipe técnica vai ao local para avaliar se houve danos à estrutura da agência.
A nota diz ainda que “o BB trabalha para a normalização do atendimento no menor espaço de tempo, mas não há ainda previsão para a reabertura da unidade”.
Os clientes da agência Lagoa do Meio podem buscar atendimento alternativo na agência Linhares, Cento, ou nas casas lotéricas do município (pagamentos, depósitos saques, extratos e saldos). O Banco do Brasil ressaltou ainda que colabora com as investigações para a elucidação do caso.

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