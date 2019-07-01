A agência do Banco do Brasil fica localizada no bairro Lagoa do Meio, em Linhares Crédito: Leonardo Goliver

Uma agência do Banco do Brasil, localizada no bairro Lagoa do Meio, em Linhares , no Norte do Estado, foi alvo de criminosos neste final de semana. A ocorrência foi registrada por volta das 23h deste domingo (30). Duas mulheres, que estavam em um veículo nos fundos da agência foram presas por suspeita de participação no roubo. Os outros quatro suspeitos conseguiram fugir.

De acordo com informações da Polícia Militar , a Força Tática foi acionada na noite deste domingo para ir até a agência, após a central de monitoramento identificar que haveria movimentação de pessoas no interior do banco. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também participou da ocorrência.

Ao chegar ao local, a área foi isolada e a Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp) foi acionada para realizar a abordagem. Durante os trabalhos dos militares foi constatado que não havia mais ninguém dentro da agência, porém no teto foi possível perceber alguns buracos, onde os suspeitos tiveram acesso ao interior do banco. Segundo a polícia, os suspeitos tiveram acesso à sala do cofre e chegaram a arrombar uma gaveta, mas nenhuma quantia foi levada.

Your browser does not support the audio element. Mulheres são presas suspeitas de participar de invasão a banco em Linhares

PRISÃO

Questionada sobre a prisão das mulheres, a Polícia Militar disse que as suspeitas demonstraram nervosismo e contradição durante a abordagem, e algum tempo depois confessaram que estavam dando apoio na tentativa de assalto ao banco. A função delas era ajudar outros quatros homens que estariam dentro da agência para praticar o crime.

Para a Polícia Militar, os suspeitos podem ter tido acesso ao banco por meio de uma construção abandonada que fica ao lado da agência. No local, é possível ver escadas e outros materiais utilizados por eles. Informações dão conta de que os criminosos estariam na região desde a última sexta-feira (28). Ainda segundo a ocorrência, os criminosos fizeram uso de equipamentos para evitar que o sistema de segurança do local fosse ativados.

Polícia Civil investiga o caso e disse, em nota, que a ocorrência ainda está em andamento na Delegacia Regional de Linhares.

O QUE DIZ O BANCO DO BRASIL

Em nota, o Banco do Brasil confirmou o registro e disse que não haverá expediente na agência nesta segunda-feira (1º). Segundo o banco, uma equipe técnica vai ao local para avaliar se houve danos à estrutura da agência.

A nota diz ainda que “o BB trabalha para a normalização do atendimento no menor espaço de tempo, mas não há ainda previsão para a reabertura da unidade”.