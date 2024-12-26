Mulher vai à casa da sogra no Natal e esfaqueia companheiro em Viana

Uma mulher de 25 anos foi presa na noite de quarta-feira (25), no bairro Areinha, em Viana, após esfaquear o companheiro, de 33, no dia de Natal. Segundo a Polícia Militar , a suspeita relatou que o homem teria chegado em casa bêbado e a agrediu.

Ainda conforme a PM, a discussão teria começado na casa do casal. O homem teria chegado embriagado e os dois entraram em confronto físico. Em um certo momento, o homem teria quebrado o celular dela e, depois, ido até a casa da mãe dele, que fica perto da residência deles.

Ela, então, pegou uma faca e foi atrás dele. Lá, o casal começou outra briga com mais agressões. A mulher, dessa vez armada, esfaqueou o homem no rosto, pescoço e barriga. O irmão do homem acionou a PM.

"A equipe manteve contato com o irmão da vítima que confirmou a situação e apontou para o irmão, que apresentava uma lesão de faca no rosto, uma marca de esganadura no pescoço e uma perfuração no abdômen, também causada por arma branca", disse a corporação.

O homem foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Já a mulher foi levada até a Delegacia Regional de Cariacica.

A Polícia Civil informou que a mulher, de 25 anos, conduzida à Delegacia Regional de Cariacica, foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhada ao sistema prisional.