Mulher vai à casa da sogra no Natal e esfaqueia companheiro em Viana

Uma mulher de 25 anos foi presa na noite de quarta-feira (25), no bairro Areinha, em Viana, após esfaquear o companheiro, de 33, no dia de Natal. Segundo a Polícia Militar, a suspeita relatou que o homem teria chegado em casa bêbado e a agrediu.
Ainda conforme a PM, a discussão teria começado na casa do casal. O homem teria chegado embriagado e os dois entraram em confronto físico. Em um certo momento, o homem teria quebrado o celular dela e, depois, ido até a casa da mãe dele, que fica perto da residência deles.
Ela, então, pegou uma faca e foi atrás dele. Lá, o casal começou outra briga com mais agressões. A mulher, dessa vez armada, esfaqueou o homem no rosto, pescoço e barriga. O irmão do homem acionou a PM.
"A equipe manteve contato com o irmão da vítima que confirmou a situação e apontou para o irmão, que apresentava uma lesão de faca no rosto, uma marca de esganadura no pescoço e uma perfuração no abdômen, também causada por arma branca", disse a corporação.
O homem foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Já a mulher foi levada até a Delegacia Regional de Cariacica.
A Polícia Civil informou que a mulher, de 25 anos, conduzida à Delegacia Regional de Cariacica, foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhada ao sistema prisional.
Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), o homem esfaqueado já foi preso em 2016 por tráfico de drogas (artigo 33 da Lei 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo (artigo 14 da Lei 10.826/03), mas foi solto por meio de alvará expedido pela Justiça em novembro de 2024.