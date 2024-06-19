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Mulher morre atropelada por carro ao atravessar BR 101 em Linhares

Segundo amiga da vítima, carro não freou e motorista depois não permaneceu no local para prestar socorro; atropelamento ocorreu na manhã de terça-feira (18)
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

19 jun 2024 às 11:58

Publicado em 19 de Junho de 2024 às 11:58

Maria da Glória foi socorrida, mas não resistiu ao atropelamento na BR 101
Maria da Glória foi socorrida, mas não resistiu ao atropelamento na BR 101 Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Uma mulher de 56 anos morreu atropelada por um carro na altura do km 144 da BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu na manhã de terça-feira (18) e a vítima, Maria da Glória Monteiro Lopes, chegou a ser socorrida para um hospital do município, mas não resistiu e faleceu durante a noite.
A vítima estava acompanhada de uma amiga, a dona de casa Josilene Oliveira Brito, e voltava para casa após ter ido comprar uma panela em uma loja às margens da rodovia. Segundo ela, Maria da Glória foi atropelada por um carro que não teria feito o uso do freio e que após a colisão não parou para prestar socorro.
Elas estavam esperando pela oportunidade de atravessar para o outro lado da pista. No primeiro momento, um carro estava parado na saída do aeroporto e iria pegar a estrada. Maria viu que tinha tido preferência, mas depois veio outro automóvel e a atingiu.
“Quando a gente estava voltando, eu segurei na mão dela. O carro vinha bem longe e ela não quis atravessar. Eu fui e fiquei esperando do outro lado. Quando ela tava vindo, veio também o carro. Na velocidade que ele estava, dava tempo de frear, mas não freou e bateu nela. Ela caiu alguns metros longe e o motorista não prestou socorro. Ele depois mandou um advogado para prestar os atendimentos necessários”, disse Josilene, muito abalada.
"Era um doce de pessoa, uma mãe maravilhosa. Gostava de ajudar as pessoas, muito calma. Uma das melhores pessoas que conheci. A gente tinha uma amizade de muitos anos, foi muito difícil ver a cena. Me vem a lembrança do carro batendo nela, o barulho dela caindo no chão. O mais triste é que eu nunca mais vou poder vê-la e que ela poderia estar conosco. Eu quero justiça"
Josilene Oliveira Brito - Dona de casa e amiga de Maria
Segundo a dona de casa, no local costumam acontecer vários acidentes e quem precisa fazer a travessia não se sente seguro. A reportagem procurou a Eco101 e perguntou se há algum projeto para a instalação de uma faixa de pedestres. Quando a resposta for obtida, o texto será atualizado.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e depois liberado aos familiares. A Polícia Civil informou que o caso seguirá em investigação pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Linhares.
*Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta Norte

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