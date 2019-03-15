Mulher morre 58 dias após ser agredida pelo ex-marido em Mimoso do Sul

Zilma Pereira Ribeiro levou uma pedrada na cabeça Crédito: Reprodução

Uma mulher, de 57 anos, morreu após ser agredida pelo ex-marido em

, no Sul do Estado. O crime aconteceu no dia 16 de janeiro deste ano e, desde então, ela estava internada na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, onde faleceu nesta sexta-feira (15). O suspeito foi preso no dia do crime e permanece no Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro.

No dia do crime, a polícia contou que foi a própria vítima quem chamou os militares. Zilma Pereira Ribeiro contava ao telefone que seu ex-marido estava na porta de sua residência a ameaçando e tentando quebrar o cadeado para entrar.

De repente, durante o chamado, foi possível ouvir um estrondo e gritos da vítima. Em seguida, a ligação caiu. Segundo a polícia, imediatamente uma viatura foi para o local. Os militares encontraram a mulher caída no chão dentro da casa, com um ferimento na cabeça e uma pedra ao lado.

Testemunhas que estavam no local do crime disseram à polícia que a mulher possuía medida protetiva contra o ex-companheiro e que, após ouvirem os gritos da vítima, saíram para ver o que estava acontecendo e viram quando o homem fugiu assustado, em uma bicicleta.

Logo após o fato ela foi levada para o hospital de Mimoso, mas devido à gravidade foi encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia. O agressor, identificado como José Herculano da Silva, foi preso cerca de 1h mais tarde no bairro Morro da Palha.