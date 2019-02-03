Mulher fica ferida ao reagir a assalto na Reta da Penha, em Vitória

Uma balconista, de 24 anos, ficou ferida após reagir a uma tentativa de assalto em um ponto de ônibus na Reta da Penha, em Vitória, na tarde deste domingo (3). A suspeita do crime, uma mulher de 35 anos, estava armada com duas facas e ainda mordeu a vítima.
Ao Gazeta Online, a balconista contou que havia saído do trabalho, quando resolveu ir à praia de Camburi. A acusada estava no mesmo ponto de ônibus, que fica em frente a uma faculdade particular, e chegou até mesmo a puxar conversa.
"Essa mulher ficou conversando comigo, dizendo que gostava de beber uma cervejinha, que estava sem dinheiro. Depois ela sentou e veio em cima de mim, sentou praticamente em cima de mim. Na hora que ela me imprensou, eu peguei a mão dela e segurei", contou.
Foi neste momento, que a mulher anunciou o assalto e disse que estava com uma faca. "Eu soltei e fiquei quietinha, paradinha. Ela passou a faca nas minhas costas. Eu só senti aquela navalha passando, só que ela não firmou, ela só passou", afirma a balconista.
A vítima conseguiu tirar a faca da mão da acusada e gritou por socorro. Populares acionaram a Polícia Militar, que esteve no local. Durante a luta, a balconista teve um ferimento em uma das mãos e levou uma mordida no braço.
A suspeita foi detida e encaminhada à Delegacia Regional de Vitória. A vítima também compareceu no local para registrar um boletim de ocorrência. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que a agressora foi autuada em flagrante por tentativa de roubo e será encaminhada para o Centro de Triagem de Viana (CTV).