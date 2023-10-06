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Bairro Oriente

Mulher esfaqueia companheiro durante briga em Cariacica

Homem de 35 anos foi ferido com três cortes de faca e, devido à briga, mulher apresentava hematomas no braço e no pescoço; fato ocorreu na manhã desta sexta-feira (6)
Isabelle Oliveira

Isabelle Oliveira

Publicado em 

06 out 2023 às 12:16

Publicado em 06 de Outubro de 2023 às 12:16

Uma mulher de 27 anos esfaqueou o companheiro dela, de 35 anos, durante uma briga na manhã desta sexta-feira (6), em um beco da rua Alfredo Couto Teixeira, no bairro Oriente, em Cariacica. Conforme Boletim Unificado registrado pela Polícia Militar, o casal teria passado a noite usando drogas e consumindo bebida alcoólica.
Plantão Especializado de Atendimento à Mulher (PEM) — Foto: Reprodução/TV Gazeta
Plantão Especializado de Atendimento à Mulher (PEM), onde ocorrência foi registrada Crédito: Arquivo
Ainda segundo a PM, em ligação para o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), a mulher informou que havia sido atingida por seu companheiro com golpes de faca. Policiais Militares foram ao local, onde ela afirmou que o casal passou a noite no beco e disse que usou a faca para se defender após um desentendimento que os dois tiveram na manhã desta sexta-feira.
Conforme o registro da Polícia Militar, o homem confirmou em sua versão que ambos passaram a noite juntos, mas que durante a briga do dia seguinte, a companheira tentou matá-lo utilizando a faca, e que precisou usar da força para contê-la. Segundo a PM, a mulher estava bastante alterada e falou que só não matou o companheiro por falta de oportunidade, e que se tivesse uma arma teria dado um tiro nele.
O homem sofreu três cortes pelo corpo e foi levado até o Posto de Atendimento de Alto Lage, onde recebeu atendimento médico. Depois, ele foi encaminhado ao Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória, onde a companheira já estava. Ela apresentou hematomas no braço, pescoço e pequenos cortes nos dedos, mas não foi necessário cuidado médico.
A Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no Plantão Especializado da Mulher (PEM), e não passou mais informações sobre o caso.
*ISABELLE OLIVEIRA é aluna do 26º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve orientação e edição da EDITORA WANESSA SCARDUA.

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