Mulher esfaqueia companheiro durante briga em Cariacica

Uma mulher de 27 anos esfaqueou o companheiro dela, de 35 anos, durante uma briga na manhã desta sexta-feira (6), em um beco da rua Alfredo Couto Teixeira, no bairro Oriente, em Cariacica. Conforme Boletim Unificado registrado pela Polícia Militar, o casal teria passado a noite usando drogas e consumindo bebida alcoólica.

Plantão Especializado de Atendimento à Mulher (PEM), onde ocorrência foi registrada Crédito: Arquivo

Ainda segundo a PM, em ligação para o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), a mulher informou que havia sido atingida por seu companheiro com golpes de faca. Policiais Militares foram ao local, onde ela afirmou que o casal passou a noite no beco e disse que usou a faca para se defender após um desentendimento que os dois tiveram na manhã desta sexta-feira.

Conforme o registro da Polícia Militar, o homem confirmou em sua versão que ambos passaram a noite juntos, mas que durante a briga do dia seguinte, a companheira tentou matá-lo utilizando a faca, e que precisou usar da força para contê-la. Segundo a PM, a mulher estava bastante alterada e falou que só não matou o companheiro por falta de oportunidade, e que se tivesse uma arma teria dado um tiro nele.

O homem sofreu três cortes pelo corpo e foi levado até o Posto de Atendimento de Alto Lage, onde recebeu atendimento médico. Depois, ele foi encaminhado ao Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória, onde a companheira já estava. Ela apresentou hematomas no braço, pescoço e pequenos cortes nos dedos, mas não foi necessário cuidado médico.

A Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no Plantão Especializado da Mulher (PEM), e não passou mais informações sobre o caso.