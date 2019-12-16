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Baixo Guandu

Mulher é presa suspeita de mandar matar e ocultar cadáver do marido

Corpo do homem foi encontrado em um local de difícil acesso, na zona rural de Baixo Guandu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 dez 2019 às 22:32

Publicado em 15 de Dezembro de 2019 às 22:32

Jocimar Geraldo Grossi, de 58 anos, foi morto em Baixo Guandu Crédito: Reprodução
Uma mulher foi presa suspeita de ter mandado matar o próprio marido, Jocimar Geraldo Grossi, de 58 anos. A detenção de Kelhiane Silva, de 35 anos, aconteceu neste domingo (15), após o corpo do homem ter sido encontrado na Zona Rural de Baixo Guandu, no Noroeste do Estado.
De acordo com o registro da Polícia Militar, ela mesma teria indicado a um investigador da Polícia Civil onde o marido havia sido enterrado: um local de difícil acesso, que fica próximo a uma estrada que liga a rodovia BR 259 à localidade de Maquigi.
O cadáver foi retirado pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina. Ainda durante este domingo, uma filha de Jocimar compareceu ao local e fez a liberação do corpo. A vítima era de Marilândia, também na Região Noroeste do Espírito Santo.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que Kelhiane Silva foi autuada em flagrante por dois crimes: ocultação de cadáver e falsidade ideológica. Em seguida, ela foi encaminhada ao sistema prisional.
A data do homicídio, a motivação do crime e a identidade do executor ainda não foram esclarecidas.

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