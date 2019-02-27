Mulher é presa em flagrante por manter depósito de bebidas falsificadas na Serra Crédito: Divulgação

Uma mulher foi presa em flagrante, nesta terça-feira (26), acusada de ser a responsável por um laboratório clandestino de bebidas falsificadas no bairro Feu Rosa, na Serra . Na casa alugada por Carina Campos Mendes, de 32 anos, foram apreendidos pela polícia selos, rolhas, garrafas vazias, garrafas com conteúdo já adulterado, entre outros objetos para a falsificação.

Defa), a produção seria distribuída durante o carnaval. O grupo comprava bebidas mais baratas e despejava o líquido em garrafas de produtos similares, com um valor de mercado maior. As principais adulterações aconteciam em garrafas de uísque e vodca. De acordo com a delegada Rhaiana Bremenkamp, titular da Delegacia Especializada em Crimes de Defraudações e Falsificações (), a produção seria distribuída durante o carnaval.

Outras duas pessoas que estavam trabalhando prestaram depoimento para a polícia, mas não ficaram detidas, porque afirmaram que haviam sido contratadas recentemente e estavam no primeiro dia de serviço, com um pagamento de R$ 30 por dia.

Your browser does not support the audio element. Mulher é presa por esquema de falsificação de bebidas para o carnaval

A mulher identificada pela polícia como responsável pelas fraudes chegou a gravar um vídeo (veja abaixo) com a polícia na casa em que todos os equipamentos estavam. No entanto, no momento de prestar depoimento na delegacia, Carina relatou que não sabia destalhes das falsificações e que o responsável pela adulteração seria o marido dela.

Por não estar no depósito quando a polícia chegou, o marido de Carina não é considerado foragido, mas a delegada Rhaiana afirma que ele está sumido e será intimado a depor. A casa usada como depósito não era moradia do casal suspeito, que mora no mesmo bairro.

A polícia informou que a segunda fase da investigação irá averiguar quais eram os clientes de Carina e se algum estabelecimento comercial comprava os produtos adulterados. A acusada será indiciada por falsificar substância ou produto alimentício destinado a consumo. A pena para esse tipo de crime varia de 4 a 8 anos de prisão.