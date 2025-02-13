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Tráfico de drogas

Mulher é presa na antiga casa de "Rogerinho do Village" em Cachoeiro

Segundo a Polícia Civil, havia um mandado de prisão pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico

Publicado em 13 de Fevereiro de 2025 às 11:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 fev 2025 às 11:51
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma mulher de 32 anos foi presa na quarta-feira (12) pela Polícia Civil na antiga casa do criminoso conhecido como "Rogerinho do Village", morto em 2024, em Cachoeiro de Itapemirim. Contra a mulher, que não teve o nome divulgado, havia um mandado de prisão pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, expedido pelo Juízo da Vara Única de Bom Jesus do Norte, no Sul do Espírito Santo.
A captura, segundo a polícia, foi realizada no por meio do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat) Sul, no bairro Rubem Braga, após descobrirem seu paradeiro. Rogério Silva, conhecido como "Rogerinho do Village", era tio do ex-marido da mulher foragida.
Após a prisão, a mulher foi conduzida à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim e depois encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim (CPFCI), onde permanece à disposição do Poder Judiciário.
Rogerinho do Village foi assassinado a tiros em 7 de agosto de 2024 no bairro Rubem Braga, no dia em que recebeu benefício da saída temporária. De acordo com informações da Polícia Civil, ele era conhecido por ser uma das principais lideranças do tráfico de drogas nos bairros Village da Luz, Rubem Braga e Bom Pastor.

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