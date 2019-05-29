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Mandado de prisão

Mulher é presa durante velório do marido que foi encontrado morto no ES

Investigada por tráfico de drogas, Débora Tavares estava em Ipatinga (MG) quando foi detida

Publicado em 

29 mai 2019 às 18:51

Publicado em 29 de Maio de 2019 às 18:51

Débora Marta Tavares foi presa durante velório do marido Crédito: Welington Silveira | InterTV dos Vales
Uma mulher investigada por associação e tráfico de drogas foi presa enquanto velava o corpo do marido, nesta terça-feira (28), em Ipatinga, região do Vale do Aço, em Minas Gerais. Segundo um funcionário da funerária onde acontecia o velório de Davidson José de Oliveira, a detenção de Débora Marta Tavares, de 36 anos, aconteceu por volta das 13h30.
> Operação Cronos II: 52 detidos no ES
Por telefone, a Polícia Civil de Minas Gerais confirmou a prisão da mulher, em cumprimento a um mandado expedido pela Justiça do Estado. Outros detalhes, porém, não foram passados. Já a Secretaria de Administração Prisional (SEAP) informou, por nota, que Débora encontra-se no Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp) da cidade de Ipatinga.
Davidson José de Oliveira e a mulher, Débora Marta Tavares Crédito: Redes Sociais
Junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ-MG) consta um processo em desfavor de Débora, na Comarca de Brumadinho. A assessoria, também por meio de nota, informou que o caso segue sob segredo, mas que ela está sendo investigada por associação e tráfico de drogas junto de outras seis pessoas.
> Justiça manda soltar advogado que ameaçou colega de profissão
Segundo informações da SEAP-MG, ela nunca havia sido presa no Estado; já o marido dela, que foi encontrado morto no Espírito Santo no início desta semana, tinha duas passagens pelo sistema prisional de Minas Gerais por tráfico de drogas.
Momento em que é lido o mandado de prisão Crédito: Welington Silveira | InterTV dos Vales
O CRIME NO ES
Na madrugada da última segunda-feira (27), Davidson José de Oliveira foi encontrado morto dentro de um carro que estava parado em uma via do bairro de Laranja da Terra, em Iúna, no Sul do Espírito Santo. Uma mulher que passava pelo local se dirigiu até o veículo que estava com os faróis ligados e acionou a Polícia Militar.
De acordo com o registrado no Boletim Unificado (BU), Davidson estava no banco do motorista e a porta ao lado dele estava aberta. Uma perícia inicial feita pela Polícia Civil teria constatado cerca de nove perfurações no corpo, causadas por disparos de arma de fogo. No banco de trás, a polícia encontrou duas malas com roupas masculinas e R$ 4.292 em espécie – além de objetos pessoais.
> Em vídeo, traficantes desafiam rivais em Vila Velha
Em nota, a Polícia Civil do Espírito Santo informou que o corpo de Davidson havia sido encaminhado ao Serviço Médico Legal (CML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser identificado e passar por exames a fim de identificar a causa da morte. O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Iúna.
> Leia mais matérias de Polícia

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