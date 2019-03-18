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Violência

Mulher é presa após matar o marido a facadas em Linhares

Crime aconteceu na manhã deste domingo (17), no bairro Planalto. Maria Isabel Vieira, de 48 anos, foi preso em flagrante e encaminhada ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina

Publicado em 18 de Março de 2019 às 13:48

Publicado em 

18 mar 2019 às 13:48
Caso foi registrado na 16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Loreta Fagionato
Uma mulher de 48 anos foi presa na manhã deste domingo (17), em Linhares, Região Norte do Estado, após matar o marido a facadas. Maria Isabel Vieira teria esfaqueado Cosme Lima dos Santos, de 46 anos, após uma briga em casa. O crime aconteceu no bairro Planalto. A suspeita foi presa em flagrante e encaminhada ao presídio.
De acordo com a Polícia Militar, Cosme foi socorrido e levado ao Hospital Geral de Linhares com duas perfurações na costela. Assim que deu entrada no centro cirúrgico, ele morreu. Durante o atendimento, o homem teria informado no hospital que foi agredido pela esposa. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
> Homem se diz perseguido, surta e invade sala de delegacia de Vitória
Os militares realizaram buscas e seguiram para a casa da acusada. Maria Isabel estava no local e foi presa em flagrante. Uma faca com cabo de madeira, usada no assassinato, foi apreendida. A suspeita foi conduzida à 16ª Delegacia Regional de Linhares.
A Polícia Civil informou que a a mulher foi autuada em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil. Maria Isabel foi encaminhada para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina.
Mulher é presa após matar o marido a facadas em Linhares

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