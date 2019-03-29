Mulher é presa após esfaquear o marido durante briga em Vila Velha

A dona de casa foi autuada por tentativa de homicídio e encaminhada para o presídio Crédito: Fernando Madeira

Uma dona de casa de 56 anos foi presa em flagrante depois de esfaquear o marido durante uma discussão, dentro de casa, na noite de quinta-feira, no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha . A vítima, que tem 58 anos, é cadeirante e não possui o braço e a perna do lado esquerdo do corpo. Em depoimento à polícia, a mulher alegou legítima defesa.

O nome dela não foi divulgado. A Polícia Militar foi acionada por volta das 1h20, para atender a ocorrência. Chegando ao local, os militares foram recebidos por vizinhos do casal, que contaram ter sido abordados pela dona de casa logo após ela esfaquear o marido.

A mulher pedia ajuda e relatou o que havia acontecido. Ela permaneceu no local aguardando a chegada da polícia. O homem foi socorrido pela PM e levado para o Hospital São Lucas, em Vitória, onde continua internado. O estado de saúde dele não foi informado.

À polícia, a dona de casa confessou ter esfaqueado o marido durante uma discussão. O homem foi atingido com duas facadas na barriga, uma no peito e outra no ombro. De acordo com a Polícia Civil, a mulher também apresentava escoriações pelo corpo. A polícia, no entanto, não informou o que ela disse em depoimento e qual foi a alegação de legítima defesa.