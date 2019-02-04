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Crime

Mulher é presa após esfaquear o marido durante briga, em Viana

O crime aconteceu na tarde deste domingo (3), no bairro Universal; a suspeita foi detida e encaminhada à Delegacia da Polícia Civil

Publicado em 

03 fev 2019 às 22:47

Publicado em 03 de Fevereiro de 2019 às 22:47

Crédito: Pixabay
Uma mulher de 52 anos foi detida por policiais após esfaquear o esposo, de 50 anos, na tarde deste domingo (3), na Rua 1º de Maio, localizada no bairro Universal, em Viana
De acordo com a Polícia Militar, uma testemunha afirmou que, durante uma discussão do casal, a mulher pegou um faca, golpeou o peito da vítima do lado esquerdo e fugiu logo em seguida. 
A polícia fez buscas e conseguiu localizar a suspeita, que foi detida e encaminhada à Delegacia da Polícia Civil. A faca foi apreendida e o homem foi socorrido por uma equipe do Samu e levado ao Hospital António Bezerra de Faria, em Vila Velha. Ela afirmou à polícia que cometeu o crime para se defender de agressões físicas e verbais do marido.
A Polícia Civil foi acionada na noite deste domingo e informou, por meio de nota, que a ocorrência está em andamento no Plantão Especializado da Mulher (PEM).
> Jovem é morto com mais de 15 tiros em Vila Velha

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