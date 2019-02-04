Mulher é presa após esfaquear o marido durante briga, em Viana

Uma mulher de 52 anos foi detida por policiais após esfaquear o esposo, de 50 anos, na tarde deste domingo (3), na Rua 1º de Maio, localizada no bairro Universal, em

De acordo com a, uma testemunha afirmou que, durante uma discussão do casal, a mulher pegou um faca, golpeou o peito da vítima do lado esquerdo e fugiu logo em seguida.

A polícia fez buscas e conseguiu localizar a suspeita, que foi detida e encaminhada à Delegacia da Polícia Civil. A faca foi apreendida e o homem foi socorrido por uma equipe do Samu e levado ao Hospital António Bezerra de Faria, em Vila Velha. Ela afirmou à polícia que cometeu o crime para se defender de agressões físicas e verbais do marido.