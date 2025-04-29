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Violência

Mulher é estuprada por três homens durante caminhada em Vila Velha

Vítima foi abordada por um homem armado e levada à mata de restinga, onde foi estuprada por três agressores que a ameaçaram de morte

Publicado em 29 de Abril de 2025 às 11:36

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

29 abr 2025 às 11:36
Uma mulher trans, de 29 anos, foi estuprada por três homens na manhã da última quinta-feira (24), no Jockey de Itaparica, em Vila Velha. Segundo a vítima, os criminosos a ameaçaram de morte e chegaram a falar que “um corpo a mais não faria diferença, pois havia muitos corpos escondidos naquela areia”.
Conforme relato da mulher para o repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, ela estava caminhando pela praia de Itaparica, por volta das 8h30, quando decidiu sentar na areia. A vítima contou que chegou a falar com o esposo onde estava e ele a alertou que ali era perigoso.
“Só que na hora não havia ninguém. Parei para sentar e descansar as pernas, quando apareceu um sujeito e veio na minha direção e ficou conversando comigo, dizendo que era um lugar perigoso e que eu não deveria estar sozinha e eu, inocentemente, conversei com ele achando que era uma pessoa do bem”, contou a mulher.
Em determinado momento, ela decidiu ir embora e o homem disse que a acompanharia. Na metade do caminho, o suspeito apontou uma arma para a cabeça da vítima e disse que era um assalto.
“Mandou eu entrar na mata de restinga e disse que não era para reagir e nem gritar. Chegando lá, havia mais dois homens no meio da mata em um lugar que parecia uma toca. Mandaram entregar minhas coisas, disseram coisas obscenas e nojentas. Eles mandaram eu tirar a roupa achando que eu era uma mulher biológica e eu morrendo de medo, pedindo para que não fizessem nada comigo”, disse a vítima.
Os homens violentaram sexualmente a mulher. Ao final, ela pediu os pertences de volta, mas os criminosos a ameaçaram.
“Eles ficaram falando se me deixavam viva ou morta, pois se me matassem ali, ninguém nunca iria descobrir o meu corpo. Então eu preferi não argumentar mais e deixei eles levarem tudo o que queriam.”
A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Vila Velha.

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