Mulher é estuprada por três homens durante caminhada em Vila Velha

Uma mulher trans, de 29 anos, foi estuprada por três homens na manhã da última quinta-feira (24), no Jockey de Itaparica, em Vila Velha . Segundo a vítima, os criminosos a ameaçaram de morte e chegaram a falar que “um corpo a mais não faria diferença, pois havia muitos corpos escondidos naquela areia”.

Conforme relato da mulher para o repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, ela estava caminhando pela praia de Itaparica, por volta das 8h30, quando decidiu sentar na areia. A vítima contou que chegou a falar com o esposo onde estava e ele a alertou que ali era perigoso.

“Só que na hora não havia ninguém. Parei para sentar e descansar as pernas, quando apareceu um sujeito e veio na minha direção e ficou conversando comigo, dizendo que era um lugar perigoso e que eu não deveria estar sozinha e eu, inocentemente, conversei com ele achando que era uma pessoa do bem”, contou a mulher.

Em determinado momento, ela decidiu ir embora e o homem disse que a acompanharia. Na metade do caminho, o suspeito apontou uma arma para a cabeça da vítima e disse que era um assalto.

“Mandou eu entrar na mata de restinga e disse que não era para reagir e nem gritar. Chegando lá, havia mais dois homens no meio da mata em um lugar que parecia uma toca. Mandaram entregar minhas coisas, disseram coisas obscenas e nojentas. Eles mandaram eu tirar a roupa achando que eu era uma mulher biológica e eu morrendo de medo, pedindo para que não fizessem nada comigo”, disse a vítima.

Os homens violentaram sexualmente a mulher. Ao final, ela pediu os pertences de volta, mas os criminosos a ameaçaram.

“Eles ficaram falando se me deixavam viva ou morta, pois se me matassem ali, ninguém nunca iria descobrir o meu corpo. Então eu preferi não argumentar mais e deixei eles levarem tudo o que queriam.”