Mulher é esfaqueada no meio de praça em Itacibá, Cariacica

Uma mulher foi esfaqueada na barriga em uma praça do bairro Itacibá, em Cariacica, no último sábado (15). Segundo testemunhas, o suspeito do crime, identificado como André Fernandes, de 41 anos, assim como a vítima, vive em situação de rua e já havia discutido com a ela anteriormente. Apesar disso, não se sabe o que teria motivado a facada no fim de semana.
Após o ataque, pessoas que estavam próximas reagiram e agrediram o suspeito. Para escapar, ele correu e se abrigou dentro de um supermercado que fica em frente à praça. Funcionários do estabelecimento impediram que ele continuasse apanhando e acionaram a Polícia Militar.
A mulher foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), que atuou para estancar o sangramento. Depois, ela foi levada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória. A facada atingiu a região da barriga. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.
Já o suspeito, que sofreu fratura no braço devido às agressões, foi encaminhado a um hospital da região sob escolta policial. A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e será encaminhado ao sistema prisional assim que receber alta médica.
*Com informações do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta