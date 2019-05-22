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Barra de São Francisco

Mulher é encontrada morta enrolada em rede de pesca no ES

Marinalva de Oliveira teria saído para pescar no último domingo, em Barra de São Francisco

Publicado em 

22 mai 2019 às 18:56

Publicado em 22 de Maio de 2019 às 18:56

Delegacia de Barra de São Francisco Crédito: Gazeta Norte
O corpo de uma mulher foi encontrado enrolado em uma rede de pesca, na última segunda-feira (20), por moradores de Vila Poranga, distrito de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com conhecidos de Marinalva de Oliveira, de 28 anos, ela teria saído da casa em Córrego Palmital para pescar, no dia anterior, e não retornou mais à residência.
A Polícia Militar foi acionada por volta das 16h30 e trabalhou em parceria com o Corpo de Bombeiros para resgatar o corpo dela, que foi encaminhado pela Polícia Civil ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina. Até esta quarta-feira (22), o laudo dos exames necroscópicos não havia saído e a causa da morte, portanto, ainda não tinha sido identificada.
> Vídeo mostra exato momento do acidente com mortes na Terceira Ponte
Por meio de nota, a PC informou que, até o momento, nenhum suspeito foi detido e que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Barra de São Francisco. Bem como ressaltou que quem tiver qualquer informação sobre o caso deve registrá-la pelo Disque-Denúncia (181) ou pelo www.disquedenuncia181.es.gov.br.

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