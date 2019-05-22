Mulher é encontrada morta enrolada em rede de pesca no ES

O corpo de uma mulher foi encontrado enrolado em uma rede de pesca, na última segunda-feira (20), por moradores de Vila Poranga, distrito de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com conhecidos de Marinalva de Oliveira, de 28 anos, ela teria saído da casa em Córrego Palmital para pescar, no dia anterior, e não retornou mais à residência.
A Polícia Militar foi acionada por volta das 16h30 e trabalhou em parceria com o Corpo de Bombeiros para resgatar o corpo dela, que foi encaminhado pela Polícia Civil ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina. Até esta quarta-feira (22), o laudo dos exames necroscópicos não havia saído e a causa da morte, portanto, ainda não tinha sido identificada.
Por meio de nota, a PC informou que, até o momento, nenhum suspeito foi detido e que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Barra de São Francisco. Bem como ressaltou que quem tiver qualquer informação sobre o caso deve registrá-la pelo Disque-Denúncia (181) ou pelo www.disquedenuncia181.es.gov.br.