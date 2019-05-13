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Violência

Mulher é assassinada a tiros em Cachoeiro; ex é suspeito

Testemunhas contaram que Sandra Helena Moreira, 47 anos, já sofreu ameaças diversas vezes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mai 2019 às 13:26

Publicado em 13 de Maio de 2019 às 13:26

Sandra foi atingida diversas vezes no peito Crédito: Reprodução Redes Sociais
Uma mulher de 47 anos foi assassinada na madrugada deste domingo (12), na localidade de Conduru, zona rural de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Segundo a Polícia Militar, o suspeito do crime é o ex-marido da vítima. Porém, a Polícia Civil não confirmou a informação. 
> Mulher tem cabelo e corpo cortados pelo namorado com caco de vidro
De acordo com a Polícia Militar, o corpo de Sandra Helena Moreira foi encontrado pelo genro por volta das 2h30. Ela estava caída no quintal com marcas de tiros no peito. Quando os policiais chegaram no local ela já havia morrido. Não foi informado por quantos disparos ela foi atingida.
O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil informou que até o momento nenhum suspeito foi detido e o crime ainda não é tratado como um caso de feminicídio. Segundo o titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, Felipe Vivas, o crime seguirá sob investigação. No entanto, informou que não confirma que a suspeita recai sobre o ex-companheiro da vítima.
> "Após as agressões, ele me chamava de amor", diz torturada pelo namorado
Outras informações, segundo a polícia, não serão passadas, no momento, para não atrapalhar o andamento das investigações.
Familiares informaram que, antes do crime a vítima foi vista em um bar local, com amigas. Sandra Helena Moreira trabalhava atualmente como diarista e tinha três filhos. O enterro aconteceu no cemitério do distrito, na manhã desta segunda-feira (13).
Mulher é assassinada a tiros em Cachoeiro, ex é suspeito

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