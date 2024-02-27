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Na Praia do Morro

Mulher é assaltada ao andar de patins na orla de Guarapari; veja vídeo

Vítima chegou a ser arrastada, pois ficou com alça da bolsa presa à roda da bicicleta do criminoso; homem foi preso pela PM

Publicado em 27 de Fevereiro de 2024 às 14:42

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

27 fev 2024 às 14:42
Uma mulher foi assaltada e chegou a ser arrastada pela bicicleta do criminoso na orla da Praia do Morro, em Guarapari, na noite da última segunda-feira (26). A vítima andava de patins quando foi surpreendida pelo suspeito, que foi perseguido por moradores, se escondeu em um terreno baldio, e acabou preso. 
A moça contou à Polícia Militar que -assava pela orla quando foi abordada por um homem de bicicleta. O suspeito, de 28 anos, puxou a bolsa vítima com força, o que fez com que ela caísse e fosse arrastada, já que a mulher ficou presa na roda pela alça da bolsa.
A cena foi flagrada por uma câmera de videomonitoramento, que mostra quando a vítima cai. Depois disso, dá para ver pelo menos duas testemunhas, que passavam pela orla, correndo atrás do criminoso. Eles afirmaram que o ladrão não estava sozinho: eram aproximadamente três, todos de bicicleta.
"As testemunhas tentaram segurar um dos suspeitos, que fugiu em direção a um terreno baldio. Imediatamente, a equipe que estava atendendo a ocorrência solicitou apoio e se dirigiu ao terreno de difícil locomoção e visibilidade. Eles fizeram a busca, alertaram que eram da Polícia Militar, mas não tiveram resposta. Depois de alguns minutos de procura, foram informados que um homem realmente entrou no terreno e se escondeu. Durante as novas buscas, avistaram um vulto que aparentava ser uma pessoa deitada de cabeça para baixo em uma área de difícil acesso", detalhou a PM. 
Os policiais se aproximaram, mas o homem continuou escondido. Só após os militares usarem spray de pimenta é que o suspeito se entregou e confessou o crime. Os bens da vítima foram localizados e o homem autuado em flagrante por roubo qualificado, segundo a Polícia Civil. Depois, ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari.

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