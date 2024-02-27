Mulher é assaltada ao andar de patins na orla de Guarapari; veja vídeo

Uma mulher foi assaltada e chegou a ser arrastada pela bicicleta do criminoso na orla da Praia do Morro, em Guarapari , na noite da última segunda-feira (26). A vítima andava de patins quando foi surpreendida pelo suspeito, que foi perseguido por moradores, se escondeu em um terreno baldio, e acabou preso.

A moça contou à Polícia Militar que -assava pela orla quando foi abordada por um homem de bicicleta. O suspeito, de 28 anos, puxou a bolsa vítima com força, o que fez com que ela caísse e fosse arrastada, já que a mulher ficou presa na roda pela alça da bolsa.

A cena foi flagrada por uma câmera de videomonitoramento, que mostra quando a vítima cai. Depois disso, dá para ver pelo menos duas testemunhas, que passavam pela orla, correndo atrás do criminoso. Eles afirmaram que o ladrão não estava sozinho: eram aproximadamente três, todos de bicicleta.

"As testemunhas tentaram segurar um dos suspeitos, que fugiu em direção a um terreno baldio. Imediatamente, a equipe que estava atendendo a ocorrência solicitou apoio e se dirigiu ao terreno de difícil locomoção e visibilidade. Eles fizeram a busca, alertaram que eram da Polícia Militar, mas não tiveram resposta. Depois de alguns minutos de procura, foram informados que um homem realmente entrou no terreno e se escondeu. Durante as novas buscas, avistaram um vulto que aparentava ser uma pessoa deitada de cabeça para baixo em uma área de difícil acesso", detalhou a PM.