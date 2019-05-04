Mulher comanda arrastão dentro de Transcol em Vila Velha

ônibus do transcol Crédito: Divulgação / TJES

Uma jovem de 22 anos e um adolescente, de 16, foram presos em flagrante após assaltarem passageiros de um Transcol, na manhã de ontem, em Vila Velha. Foi um motociclista que seguia logo atrás do coletivo que viu o assalto e avisou a polícia sobre o crime, ajudando a prender a dupla.

Era por volta das 8h30, quando Mylena Cristina de Oliveira Silva, que estava sentada logo após a roleta, levantou-se, tirou a arma da cintura e anunciou o assalto, contou uma das vítimas. O ônibus da linha 559 saiu do Terminal de Laranjeiras, na Serra, e seguia para o Terminal de São Torquato.

"Depois que o ônibus passou pela Cinco Pontes, ela levantou e deu sinal. Nisso, já tirou a arma, apontou para um rapaz e mandou ele entregar o celular. Depois, o menino, que estava com ela, passou pegando os aparelhos dos outros passageiros”, relata uma técnica de enfermagem, 27 anos, que seguia para casa junto com uma amiga.

Dentro do ônibus havia cerca de cinco passageiros. Após roubar as vítimas, Mylena e o adolescente desceram do veículo correndo em direção ao prédio da Polícia Federal.

TESTEMUNHA

Um motociclista vinha logo atrás do coletivo e viu quando Mylena e o adolescente desceram do ônibus, com uma bolsa na mão. Ele logo desconfiou que fosse um assalto e perguntou aos passageiros, que estavam na porta do ônibus, o que havia acontecido.

Ao confirmar que se tratava de um assalto, o motociclista foi atrás dos assaltantes e viu os dois tentando se esconder próximo ao viaduto que dá acesso à sede Polícia Federal, em Porto de Santana, Cariacica. O homem acionou a Polícia Militar, que foi até o local e prendeu Mylena e o amigo em flagrante.

A dupla de criminosos foi levada para a 4ª Delegacia Regional, em Cobilândia. Com eles, a PM encontrou três celulares e os pertences roubados das vítimas, além de R$ 104 em dinheiro, 16 frascos de loló e uma arma de brinquedo.