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Crime em Vila Velha

Mulher atingida por barra de ferro tem morte cerebral, diz família

A morte cerebral foi confirmada por familiares, que estiveram no Hospital São Lucas, na noite desta sexta-feira (4)

Publicado em 05 de Maio de 2018 às 01:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2018 às 01:16
Mulher atingida por barra de ferro em Vila Velha Crédito: Reprodução
A empresária Simone Venturini Tonani, de 42 anos, que foi atingida por uma barra de ferro na noite desta sexta-feira (4), na Praia da Costa, teve morte cerebral. A informação é dos familiares da vítima, que conversaram com médicos do Hospital São Lucas, onde a mulher está internada. A Secretaria de Segurança Pública (Sesp) foi acionada mas não confirmou o óbito. 
Ela conduzia um veículo na Avenida Champagnat quando foi atingida pelo objeto de 1,5 metros lançado por um morador de rua. O suspeito de cometer o crime foi detido pouco tempo depois e encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha.
O CASO
A empresária Simone Venturini Tonani, de 42 anos, foi ferida na cabeça por uma barra de ferro, na noite desta sexta-feira (4), na Praia da Costa. Segundo a Polícia Militar (PM), ela conduzia um veículo quando foi atingida pela barra de ferro de 1,5 metro lançada por um morador de rua. Com o objeto preso à cabeça, ela perdeu o controle do carro e acabou batendo em outro veículo.
Segundo a PM, havia uma criança no carro, que não se feriu. A empresária foi socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros, que cortaram parte da barra. Ela foi encaminhada em estado grave para o Hospital São Lucas, em Vitória. Os familiares da vítima estiveram no local.
Por meio de câmeras de videomonitoramento, a PM conseguiu prender o suspeito de ter lançado a barra de ferro contra a mulher. Ele foi detido cerca de 20 minutos depois do crime na avenida Hugo Musso e levado à Delegacia Regional de Vila Velha. 

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