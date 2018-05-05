Mulher atingida por barra de ferro tem morte cerebral, diz família

Mulher atingida por barra de ferro em Vila Velha Crédito: Reprodução

atingida por uma barra de ferro na noite desta sexta-feira (4), na Praia da Costa, teve morte cerebral. A informação é dos familiares da vítima, que conversaram com médicos do Hospital São Lucas, onde a mulher está internada. A Secretaria de Segurança Pública (Sesp) foi acionada mas não confirmou o óbito. A empresária Simone Venturini Tonani, de 42 anos, que foi(4), na Praia da Costa, teve morte cerebral. A informação é dos familiares da vítima, que conversaram com médicos do Hospital São Lucas, onde a mulher está internada. A Secretaria de Segurança Pública (Sesp) foi acionada mas não confirmou o óbito.

Ela conduzia um veículo na Avenida Champagnat quando foi atingida pelo objeto de 1,5 metros lançado por um morador de rua. O suspeito de cometer o crime foi detido pouco tempo depois e encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha.

O CASO

A empresária Simone Venturini Tonani, de 42 anos, foi ferida na cabeça por uma barra de ferro, na noite desta sexta-feira (4), na Praia da Costa. Segundo a Polícia Militar (PM), ela conduzia um veículo quando foi atingida pela barra de ferro de 1,5 metro lançada por um morador de rua. Com o objeto preso à cabeça, ela perdeu o controle do carro e acabou batendo em outro veículo.

Segundo a PM, havia uma criança no carro, que não se feriu. A empresária foi socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros, que cortaram parte da barra. Ela foi encaminhada em estado grave para o Hospital São Lucas, em Vitória. Os familiares da vítima estiveram no local.