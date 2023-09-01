3ª Companhia do 6º Batalhão da Polícia Militar Crédito: Divulgação / Polícia Militar

Uma grande quantidade de drogas foi encontrada, durante uma reforma, no teto do alojamento masculino da 3° Companhia do 6º Batalhão da Polícia Militar, no bairro Barcelona, na Serra. O caso aconteceu na última quarta-feira (30).

Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, um tenente da PM pediu um reparo no teto porque a estrutura estava com avarias. A equipe que realizou a manutenção notou que havia escondida no teto uma sacola, e que dentro dela havia drogas.

Ainda havia um simulacro de pistola, um revólver de fabricação caseira com capacidade de cinco munições, além duas munições de cal. 38 intactas, seis munições de cal. 9 mm intactas, mais de 200 pinos de cocaína, 116 buchas de maconha, seis mini sacolas de cocaína azul, 195 pedras de crack, uma sacola de chup-chup com substância similar à cocaína. Também haviam 14 sacolinhas de cocaína, sete pinos de cocaína ghost face e um mini pote com duas pedras de crack.

Durante a contabilização do material, os militares localizaram mais drogas em um tonel de areia localizado ao lado do alojamento e em um banheiro unissex. Foi acionado o Batalhão de Ações com Cães e mais drogas foram encontradas no entorno do pátio.

Your browser does not support the audio element. Muitas drogas e até arma falsa são achadas no teto de companhia da PM na Serra

PM abre Inquérito Policial Militar

Procurada pela reportagem, a PM informou, em nota, que durante manutenção de rotina na 3ª Companhia do 6º Batalhão foram localizados alguns materiais de origem ilícita, no teto do alojamento.

"Diante dos fatos foram adotadas as providências legais no que tange a apreensão de todo o material, que foi recolhido à Seção de Polícia Administrativa e Judiciária Militar (SPAJM) da Unidade. Ao tomar conhecimento do ocorrido, o Corregedor da PMES, imediatamente, determinou a instauração de Inquérito Policial Militar, a fim de proceder rigorosa apuração dos fatos, visando identificar sua autoria, permitindo assim a adoção das medidas disciplinares e criminais cabíveis", disse a corporação.

Em conversa com a reportagem da TV Gazeta, o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, afirmou que ainda não há mais informações sobre o que aconteceu.

"Nós temos que primeiro apurar. Como que isso foi parar lá dentro? Esse papel está sendo feito pela Corregedoria da Polícia Militar. A corregedoria da PM é supervisionada pela auditoria da PM, que tem seu ministério público e poder judiciário compondo. Não tenho dados concretos de como isso aconteceu, mas para nós é importante a investigação para podermos adotar todas as medidas que o caso requer", disse.

"Se tiver participação dos nossos policiais efetivos é uma grande decepção, pois nosso papel é proteger a sociedade. Entramos na polícia com uma integridade e honestidade que não permite esse tipo de relação" Coronel Alexandre Ramalho - Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social

Material achado no teto do alojamento

Um simulacro de pistola com carregador; Um revólver de fabricação caseira com capacidade de cinco munições; Duas munições de cal. 38 intactas; Seis munições de cal. 9mm intactas; 132 pinos de cocaína; R$ 5,70 em moedas; 103 buchas de maconha; 71 pinos de cocaína; Seis mini sacolas de cocaína azul; 195 pedras de crack Uma pedra - tamanho caixa de fósforo - de crack; Uma sacola de chup-chup com cocaína; 14 sacolinhas de cocaína; Sete pinos de cocaína ghost face; Um mini pote com duas pedras de crack.



Material que estava no tonel de areia:

60 pinos de cocaína; 39 buchas de maconha; 14 buchas de crack;

Material encontrado no teto do banheiro:

14 pinos de cocaína; 60 buchas de maconha.

Drogas no pátio da companhia: