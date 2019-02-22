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Insegurança

Motoristas de ônibus universitários são assaltados em Cachoeiro

Vítimas estavam em pátio aguardando o horário de saída dos estudantes

Publicado em 

22 fev 2019 às 15:28

Publicado em 22 de Fevereiro de 2019 às 15:28

Cinco motoristas que fazem transporte universitário foram assaltados na noite desta quinta-feira (21) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Os bandidos conseguiram fugir em uma motocicleta e não foram localizados.
De acordo com a Polícia Militar, os motoristas estavam com os ônibus em uma garagem no bairro Amarelo quando dois homens a bordo de uma motocicleta chegaram e roubaram diversos objetos. Eles fugiram e não foram localizados.
Estes motoristas fazem o transporte de estudantes, principalmente da região Sul, para faculdades de Cachoeiro de Itapemirim. Eles estavam no local aguardando o horário de saída dos estudantes O caso vai ser investigado pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC). 

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