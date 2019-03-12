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Acidente

Motorista perde controle de ônibus e colide em poste em Vila Velha

No momento da batida só estavam no transporte o motorista e o cobrador

Publicado em 

12 mar 2019 às 02:09

Publicado em 12 de Março de 2019 às 02:09

Um ônibus transcol bateu em um poste, na Av. Darly Santos, na noite desta segunda-feira (11) Crédito: Tiago Félix
Um ônibus Transcol bateu em um poste, na Avenida Darly Santos, na noite desta segunda-feira (11), depois que o motorista perdeu o controle do veículo. No momento da batida só estavam no transporte o motorista e o cobrador.
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De acordo com um dos diretores do Sindicato dos Rodoviários, Zedequias Inácio, no coletivo não tinham passageiros. “No momento que o acidente aconteceu, só estavam o motorista e cobrador. Eles seguiam para garagem quando tudo aconteceu. Eles estão bem e não tem grandes ferimento”, disse.
> Avenida Norte Sul: motorista derruba poste em acidente na Serra
O diretor disse ainda não se sabe a causa do acidente. “Não sabemos se foi falha mecânica. O estrago foi material. Eles estão bem”, finalizou.
Um ônibus transcol bateu em um poste, na Av. Darly Santos, na noite desta segunda-feira (11) Crédito: Tiago Félix

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