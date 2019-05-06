Motorista invade calçada e atropela clientes de restaurante em Colatina

Carro que invadiu calçada e atropelou clientes de restaurante em Colatina Crédito: 8º Batalhão da Polícia Militar

Uma criança ficou ferida após um carro de passeio invadir a calçada e atropelar clientes de um restaurante no bairro Santo Antônio, em Colatina , região Noroeste do Estado. O acidente aconteceu na noite de sábado (04), por volta das 23 horas. O suspeito tentou fugir, mas foi perseguido por populares e acabou preso.

Segundo a Polícia Militar, o condutor do veículo, um Fiat City, de cor vermelha, seguia pela Avenida Castelo Branco quando perdeu o controle da direção, bateu no meio-fio e invadiu a calçada. Neste momento, Dione Ferreira Xavier atropelou algumas pessoas que estavam em um restaurante. Um menino ficou ferido na perna e na costela. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Silvio Avidos.

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Após o atropelamento, o motorista do carro não prestou socorro às vítimas e fugiu em direção a uma mata. No entanto, ele foi seguido por populares e acabou preso e entregue aos policiais. De acordo com a PM, o acusado apresentava sintomas de embriaguez, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele foi encaminhado à 15ª Delegacia Regional de Colatina.