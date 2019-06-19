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FUGA

Motorista foge da PM, atropela mulheres e carro pega fogo em Cariacica

O acidente aconteceu em Jardim Campo Grande, em Cariacica. Motorista conseguiu fugir do local e está sendo procurado pela polícia

Publicado em 19 de Junho de 2019 às 15:38

Publicado em 

19 jun 2019 às 15:38
Acidente em Jardim Campo Grande, Cariacica, nesta quarta (19) Crédito: Reprodução
Duas mulheres foram atropeladas por um motorista que fugia de uma perseguição policial na manhã desta quarta-feira em Jardim Campo Grande, Cariacica. As vítimas foram socorridas pelo Corpo Bombeiros e encaminhadas para o Hospital São Lucas. O carro pegou fogo e explodiu após colidir com um muro no local. 
Segundo a Polícia Militar, policiais faziam patrulhamento na Rodovia Leste Oeste, na altura de Santo André, em Cariacica, quando um Onix prata passou pelo local em alta velocidade. Os militares iniciaram uma perseguição ao motorista, que ao perceber a presença da polícia tentou fugir.
Durante a fuga, o motorista atropelou duas mulheres e acabou colidindo contra um muro, na altura do bairro Jardim Campo Grande, também em Cariacica, pegando fogo em seguida. Confira no vídeo:
O Corpo de Bombeiros e o Samu prestaram socorros às vítimas, que foram encaminhadas ao Hospital São Lucas, em Vitória. O condutor do veículo conseguiu conseguiu fugir e ainda não foi encontrado. No carro foram encontradas munições. 
> Guarda é atropelado durante perseguição a bandido em Vitória

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