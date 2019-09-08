Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Rodovia do Contorno

Motorista fica ferido após capotar e cair em córrego em Cariacica

Um pedreiro de 36 anos conduzia um Fiat Stilo quando saiu da pista e bateu em um coqueiro. O carro não tinha seguro
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

08 set 2019 às 15:41

Publicado em 08 de Setembro de 2019 às 15:41

Motorista perde o controle e cai com carro em córrego Crédito: Isaac Ribeiro
Um motorista perdeu o controle de seu Fiat Stilo durante uma ultrapassagem e capotou o veículo no Km 280 da Rodovia do Contorno, no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica, às 10h45 deste domingo (08). O condutor estava sozinho e sofreu ferimentos leves.
O pedreiro de 36 anos, que não quis revelar o nome, disse que seguia da Serra com destino à casa dele, em Cariacica, quando tentou ultrapassar um veículo Onix. Ao realizar a manobra, perdeu o controle da direção e saiu da pista.
> Acidentes com motos deixam três mortos no Norte do ES
Desgovernado, o carro bateu em um coqueiro, capotou e caiu em um córrego. O motorista do Onix percebeu o acidente e ajudou no socorro ao pedreiro. Ao lado de outro motorista, ele ajudou a vítima a sair do Fiat Stilo e seguiu viagem.
Um ambulância da ECO 101 foi ao local e realizou os primeiros atendimentos ao pedreiro. Após ser constatados os ferimentos leves, o motorista informou que não gostaria de ser conduzido ao hospital. O veículo não tem seguro.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Cariacica rodovia do contorno Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados