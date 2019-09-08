Motorista fica ferido após capotar e cair em córrego em Cariacica

Um motorista perdeu o controle de seu Fiat Stilo durante uma ultrapassagem e capotou o veículo no Km 280 da, no bairro Nova Rosa da Penha, em, às 10h45 deste domingo (08). O condutor estava sozinho e sofreu ferimentos leves.

O pedreiro de 36 anos, que não quis revelar o nome, disse que seguia dacom destino à casa dele, em Cariacica, quando tentou ultrapassar um veículo Onix. Ao realizar a manobra, perdeu o controle da direção e saiu da pista.

Desgovernado, o carro bateu em um coqueiro, capotou e caiu em um córrego. O motorista do Onix percebeu oe ajudou no socorro ao pedreiro. Ao lado de outro motorista, ele ajudou a vítima a sair do Fiat Stilo e seguiu viagem.

Um ambulância da ECO 101 foi ao local e realizou os primeiros atendimentos ao pedreiro. Após ser constatados os ferimentos leves, o motorista informou que não gostaria de ser conduzido ao hospital. O veículo não tem seguro.