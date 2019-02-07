Motorista fica de joelhos enquanto criminosos roubam carro

Um motorista teve o carro roubado após ser rendido por dois assaltantes armados, na Praia da Costa, em Vila Velha, na noite da última segunda-feira (04). Desesperada, a vítima chegou a ficar de joelhos enquanto os criminosos praticavam o crime. Ninguém foi preso.

Nas imagens de câmeras de videomonitoramento é possível ver o motorista estacionando o carro próximo a um centro comercial da região. Logo depois, dois bandidos se aproximam e forçam para abrir as portas do veículo. Com medo, o motorista sai do carro, ajoelha no chão e coloca as mãos para o alto. Enquanto isso, os criminosos, visivelmente nervosos, entram no veículo e fogem em alta velocidade.