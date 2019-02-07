Motorista fica de joelhos durante assalto e tem carro roubado no ES

Nas imagens de câmeras de videomonitoramento é possível ver o motorista estacionando o carro próximo a um centro comercial da região, próximo a um shopping. Logo depois, dois bandidos se aproximam e forçam para abrir as portas do veículo. Com medo, o motorista sai do carro, ajoelha no chão e coloca as mãos para o alto. Enquanto isso, os criminosos entram no veículo e fogem em alta velocidade. Após a fuga dos criminosos, o motorista entra no prédio comercial para pedir ajuda.