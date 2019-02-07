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Assalto

Motorista fica de joelhos durante assalto e tem carro roubado no ES

O motorista teve o carro roubado após ser rendido por dois assaltantes armados, na Praia da Costa, em Vila Velha
Elis Carvalho

Elis Carvalho

Publicado em 

06 fev 2019 às 22:38

Publicado em 06 de Fevereiro de 2019 às 22:38

Um motorista teve o carro roubado após ser rendido por dois assaltantes armados, na Praia da Costa, em Vila Velha, na noite da última segunda-feira (4). A vítima chegou a ficar de joelhos enquanto os criminosos praticavam o crime. Ninguém foi preso.
VEJA VÍDEO
Nas imagens de câmeras de videomonitoramento é possível ver o motorista estacionando o carro próximo a um centro comercial da região, próximo a um shopping. Logo depois, dois bandidos se aproximam e forçam para abrir as portas do veículo. Com medo, o motorista sai do carro, ajoelha no chão e coloca as mãos para o alto. Enquanto isso, os criminosos entram no veículo e fogem em alta velocidade. Após a fuga dos criminosos, o motorista entra no prédio comercial para pedir ajuda.
O caso é investigado pela Polícia Civil. 
> Leia mais matérias de Polícia

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