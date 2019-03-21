Motorista é preso na Serra acusado de matar amante da mulher

O motorista de carreta José Rivaldo Rodrigues da Silva, 48 anos, foi preso acusado de matar a tiros um homem que estaria se relacionando com a mulher dele. A prisão aconteceu no pátio da empresa em que presta serviço, em Civit, na Serra, na tarde de terça-feira.

A vítima, identificada como José Cícero Viana da Silva, foi morta na última sexta-feira (15), no Bairro Taquara II, na Serra, com um tiro nas costas e outro no ouvido após ser surpreendido pelo acusado. Em quatro dias, a equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Serra realizou levantamentos e, com mandando de prisão do suspeito em mãos, chegou até o motorista de carreta.

“Ele descobriu o relacionamento extraconjugal e, após descobrir quem era, seguiu a vítima, descobriu onde morava até que, armado com um revólver calibre 32 que tinha em casa, acabou a confrontando. O suspeito relata que teria sido provocado e se sentiu ameaçado, por isso atirou”, detalhou o delegado Rodrigo Sandi Mori, titular da DHPP Serra.

No momento da prisão, foi apreendida com o suspeito a arma utilizada no crime, um revólver calibre 32. O artefato estava embaixo do banco do motorista do veículo que o suspeito iria dirigir.

Em depoimento, José Rivaldo confessou o crime e disse que havia comprado a arma para defesa própria. A arma foi encaminhada para exames de comparação balística.

Foi cumprido mandado de prisão pelo crime de homicídio qualificado por impossibilidade de defesa da vítima e motivo torpe. “Nos relatos, o autor chegou a afirmar que planejou o crime, vigiou a vítima e se certificou que não havia testemunhas”, observou o delegado.

Rivaldo foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, além de ter a prisão temporária convertida em preventiva pela Justiça. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Viana.