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Assalto

Motorista é feito refém em ação para arrombar caixa eletrônico em Vitória

Três bandidos armados obrigaram o motorista de aplicativo a ir até um posto de gasolina na Reta do Aeroporto, onde os equipamentos estavam em uma loja de conveniência

Publicado em 

07 mai 2019 às 12:05

Publicado em 07 de Maio de 2019 às 12:05

Motorista de aplicativo foi obrigado a dirigir durante assalto na Grande Vitória Crédito: Reprodução/Google Streat View
Um motorista de aplicativo foi feito refém por três bandidos armados e obrigado a dirigir de Cariacica até a Reta do Aeroporto, em Vitória, durante a madrugada desta terça-feira (7). A vítima contou à reportagem da TV Gazeta que os ladrões tentaram roubar o caixa eletrônico de um posto de combustível com um maçarico, mas o fogo se alastrou e eles decidiram fugir. Em Vila Velha, após ser obrigado a dirigir novamente, os criminosos roubaram o carro e pertences do motorista.
O homem contou que, por volta das 2h desta terça-feira, fez uma corrida pelo aplicativo da Ilha do Príncipe, em Vitória, até o bairro Vasco da Gama, em Cariacica. Com a corrida finalizada, o motorista se preparava para seguir viagem quando um bandido armado entrou na frente do carro e entrou no veículo.
Neste momento, o criminoso mandou que o motorista fosse até o bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, onde mais dois homens entraram no carro e, segundo a vítima, eles levavam uma bolsa. A partir daí, o motorista foi obrigado a dirigir até um posto de combustíveis que fica na Reta do Aeroporto, em Vitória.
Ao chegar, os bandidos desceram, renderam o segurança do posto, arrombaram a porta da loja de conveniências e, com um maçarico, como conta o motorista de aplicativo, tentaram abrir o caixa eletrônico, mas o fogo acabou se alastrando e, sem conseguir conter as chamas, os três voltaram para o carro e mandaram o homem dirigir.
Dessa vez o destino foi a Estrada do Dique, em Vila Velha, próximo ao Rio Jucu. Lá, os bandidos mandaram que o motorista descesse do carro, que foi roubado junto com pertences da vítima.
O motorista andou até a casa do irmão, que mora no bairro Santos Dummont, também em Vila Velha e, de lá, foi para a Delegacia Regional de Vila Velha registrar um boletim de ocorrência e prestar depoimento.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta 

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