Motorista é detido por embriaguez após acidente em Cachoeiro

Delegado de plantão, no entanto, arbitrou fiança e o homem foi liberado após pagamento

Um homem de 39 anos foi preso por dirigir embriagado após se envolver em um acidente em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (29). Segundo a Polícia Militar, o condutor ao sair do carro, apresentava dificuldade no equilíbrio e fala alterada.