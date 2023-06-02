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Crime

Motorista é assassinado com tiro na boca em bar de Cariacica

Homicídio ocorreu na madrugada desta sexta-feira (2), no bairro Vila Independência; Weberson Heli Pereira, de 37 anos, estava dentro do estabelecimento quando foi morto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jun 2023 às 12:30

Publicado em 02 de Junho de 2023 às 12:30

Weberson Heli Pereira
Weberson Heli Pereira Crédito: Acervo Pessoal
Um motorista de 37 anos foi assassinado com um tiro na boca na madrugada desta sexta-feira (2), no bairro Vila Independência, em Cariacica. Weberson Heli Pereira estava dentro de um bar quando foi abordado por um homem, que atirou contra ele. 
Na região, ninguém entende a motivação para o crime, pois, segundo relatos, Weberson era conhecido como uma pessoa tranquila e reservada.
“Desde que abrimos aqui, há dois anos, ele sempre esteve com a gente. Nunca teve confusão com ele, ninguém de fora ou do bar. As pessoas chegavam e conversavam com ele, mas ele também não era muito sorrisos”, contou a dona do bar, que preferiu não se identificar.
Haviam pelo menos 10 clientes no bar no momento do crime. Weberson estava em uma mesa quando foi abordado por um homem, que chegou por trás dele. Testemunhas contam que o motorista só teria dito 'tira a mão de mim', e foi assassinado com o tiro.
O motorista, mesmo baleado, tentou fugir e se apoiou em um carro, mas não resistiu e caiu morto no meio da rua. Moradores do bairro acreditam que Weberson pode ter sido confundido com outra pessoa.
Motorista tentou se segurar na porta do carro, mas acabou não resistindo
Motorista tentou se segurar na porta do carro, mas acabou não resistindo Crédito: Oliveira Alves

Ninguém foi preso

Polícia Militar foi acionada e esteve no local, onde constatou a morte do motorista. Ninguém soube informar sobre a autoria ou motivação do crime.
Buscas foram realizadas, mas nenhum suspeito foi localizado no momento do fato. A perícia foi acionada e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil, que informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.
*Com informações do repórter André Falcão, da TV Gazeta

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