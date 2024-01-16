Motorista desacata e morde guarda de trânsito em abordagem em Vila Velha

Um homem de 33 anos foi preso após desacatado e mordido agentes da Guarda Municipal de Vila Velha na manhã de segunda-feira (15), na Praia da Costa. Conforme boletim de ocorrência, ele se irritou ao ver uma viatura da corporação interditando momentaneamente a via para dar uma informação.

Segundo a Prefeitura de Vila Velha, a Guarda realizava o patrulhamento de rotina e foi abordada por uma pessoa que pedia informações, por conta disso uma faixa da Avenida Antônio Gil Veloso ficou interditada brevemente por esse motivo. Neste momento, o motorista de uma caminhonete teria começado a buzinar.

Após os agentes da Guarda Municipal terem saído e liberado a via, o suspeito continuou buzinando. Por conta disso, a equipe decidiu esperar a caminhonete passar para verificar a placa do veículo, porém o motorista se aproximou, abaixou o vidro da janela e começou a gritar com os agentes, dizendo: “Vocês não sabem com quem estão falando”

Neste momento, os guardas solicitaram que o suspeito, um homem de 33 anos, entregasse a habilitação para que pudesse ser feita a verificação, mas o homem afirmava que só entregaria o documento para a Polícia Militar e que os agentes “iriam se ferrar”.

Os guardas então solicitaram apoio de outros agentes e pediram para que o suspeito estacionasse para que a via fosse liberada. O motorista teria acelerado e quase atropelado um dos agentes.

Após isso, a Guarda Municipal tentou retirar o motorista de dentro da caminhonete, mas o suspeito teria resistido e chegou a morder a mão de um guarda. Segundo a Prefeitura de Vila Velha, foi necessário o uso progressivo da força para tentar imobilizá-lo. O homem foi detido e levado à Delegacia Regional de Vila Velha e, posteriormente, encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).