Motorista de app que fazia 'delivery de drogas' é preso em Mimoso do Sul

Material apreendido com o suspeito, que acabou preso e autuado em flagrante por tráfico de drogas Crédito: Polícia Militar

Segundo registro da polícia, militares faziam uma operação para monitorar o fluxo de turistas na rodovia quando o motorista, que estava a bordo de um Volkswagen Gol, tentou realizar manobra de retorno para fugir dos militares. Apesar da tentativa, ele foi alcançado e parado.

Os militares revelaram que, ao ser questionado se havia algo ilegal dentro do carro, o homem acabou confessando que havia drogas que seriam entregues a um morador. O nome do suspeito não foi divulgado.

No chão do banco do carona havia quatro tabletes de maconha, pesando três quilos, e um tablete de crack, de aproximadamente um quilo. O motorista ainda disse que havia conversas, em seu aparelho celular, da comercialização de drogas com os outros suspeitos, porém as mensagens haviam sido apagadas por eles.