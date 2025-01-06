Motorista de app que fazia 'delivery de drogas' é preso em Mimoso do Sul

Um motorista de aplicativo foi preso por tráfico de drogas em Ponte de Itabapoana, Mimoso do Sul, na ES 297, após ser flagrado com quatro quilos de maconha e crack dentro do carro, na manhã do último domingo (5). Na abordagem da Polícia Militar, ele contou que costumava fazer o trajeto levando os produtos ilícitos para a cidade de Bom Jesus do Norte.
Segundo registro da polícia, militares faziam uma operação para monitorar o fluxo de turistas na rodovia quando o motorista, que estava a bordo de um Volkswagen Gol, tentou realizar manobra de retorno para fugir dos militares. Apesar da tentativa, ele foi alcançado e parado.
Os militares revelaram que, ao ser questionado se havia algo ilegal dentro do carro, o homem acabou confessando que havia drogas que seriam entregues a um morador. O nome do suspeito não foi divulgado.
No chão do banco do carona havia quatro tabletes de maconha, pesando três quilos, e um tablete de crack, de aproximadamente um quilo. O motorista ainda disse que havia conversas, em seu aparelho celular, da comercialização de drogas com os outros suspeitos, porém as mensagens haviam sido apagadas por eles.
O homem, segundo a Polícia Civil, foi levado para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim e autuado em flagrante por tráfico de drogas. Depois, foi encaminhado ao sistema prisional. O veículo foi removido para o pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES).