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Na ES 297

Motorista de app que fazia 'delivery de drogas' é preso em Mimoso do Sul

Suspeito revelou aos policiais que costumava fazer o trajeto levando entorpecentes para a cidade de Bom Jesus do Norte, no Sul capixaba
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

06 jan 2025 às 13:22

Publicado em 06 de Janeiro de 2025 às 13:22

Motorista de app que fazia delivery de drogas é preso com Mimoso do Sul
Material apreendido com o suspeito, que acabou preso e autuado em flagrante por tráfico de drogas Crédito: Polícia Militar
Um motorista de aplicativo foi preso por tráfico de drogas em Ponte de Itabapoana, Mimoso do Sul, na ES 297, após ser flagrado com quatro quilos de maconha e crack dentro do carro, na manhã do último domingo (5). Na abordagem da Polícia Militar, ele contou que costumava fazer o trajeto levando os produtos ilícitos para a cidade de Bom Jesus do Norte.
Segundo registro da polícia, militares faziam uma operação para monitorar o fluxo de turistas na rodovia quando o motorista, que estava a bordo de um Volkswagen Gol, tentou realizar manobra de retorno para fugir dos militares. Apesar da tentativa, ele foi alcançado e parado.
Os militares revelaram que, ao ser questionado se havia algo ilegal dentro do carro, o homem acabou confessando que havia drogas que seriam entregues a um morador. O nome do suspeito não foi divulgado.
No chão do banco do carona havia quatro tabletes de maconha, pesando três quilos, e um tablete de crack, de aproximadamente um quilo. O motorista ainda disse que havia conversas, em seu aparelho celular, da comercialização de drogas com os outros suspeitos, porém as mensagens haviam sido apagadas por eles.
O homem, segundo a Polícia Civil, foi levado para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim e autuado em flagrante por tráfico de drogas. Depois, foi encaminhado ao sistema prisional. O veículo foi removido para o pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES).

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