Motorista de app é preso suspeito de tráfico de ecstasy europeu

Motorista de aplicativo é preso suspeito de armazenar e distribuir Ecstasy; droga pode ter vindo da Europa Crédito: Caique Verli

Um motorista de aplicativo foi preso, em Vitória, suspeito de armazenar e distribuir ecstasy que pode ter vindo da Europa.

Segundo a Polícia Civil, Renan Ucceli, de 22 anos, mantinha um espaço de distribuição da droga sintética em uma sala comercial alugada em Bento Ferreira.

No local, a Polícia apreendeu cerca de 1500 comprimidos de ectasy, parte deles dentro de três latas de balas e chocolates com embalagem da Holanda, além de maconha, cocaína e material para o embalo do entorpecente. A Polícia desconfia que essa grande quantidade de drogas tinha como destino uma grande festa que acontece na noite desta sexta-feira em Guarapari.

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A prisão de Renan aconteceu no início da semana e foi divulgada pela Polícia nesta sexta-feira (25). Em depoimento, Renan negou que comercializava a droga e disse que apenas guardava os entorpecentes para um comparsa, que também é investigado. Renan foi autuado pelo crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico. A investigação, ainda em curso, vai confirmar se a droga foi mesmo importada da Europa ou se ele falsificou o rótulo das latas. Caso a suspeita se confirme, ele também vai responder por tráfico internacional de drogas.