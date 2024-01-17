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Violência

Motorista de app é ferido e tem carro roubado durante corrida em Cachoeiro

O condutor sofreu um corte no pescoço feito com uma faca por um dos três assaltantes que pediram uma corrida na noite desta terça-feira (16)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

17 jan 2024 às 12:41

Publicado em 17 de Janeiro de 2024 às 12:41

Motorista de aplicativo é ferido e tem carro roubado durante corrida em Cachoeiro
Motorista de aplicativo é ferido e tem carro roubado durante corrida em Cachoeiro Crédito: Leitor| A Gazeta
Um motorista de aplicativo foi rendido durante uma corrida no bairro Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na madrugada desta quarta-feira (17). Ele foi ferido com uma faca após os três passageiros anunciarem o assalto.
Segundo a Polícia Militar, no bairro Campo Leopoldina a vítima informou aos militares que após aceitar uma corrida do bairro Marbrasa com destino ao Posto Senna, com três passageiros, foi anunciado o assalto já próximo ao destino.
Um dos suspeitos, segundo a vítima, colocou uma faca no pescoço dele, o que provocou um pequeno corte. Outro suspeito puxou o volante e o veículo bateu na mureta que divide a pista.
Aparentemente, o carro quebrou a roda e o amortecedor, e por isso não se locomoveu. Devido ao fato, os suspeitos fugiram. Buscas foram realizadas pela polícia, mas ninguém foi detido.
A Polícia Civil disse que se a vítima tiver registrado um boletim de ocorrência em uma delegacia ou pela internet, o caso está em processo de investigação por uma unidade policial. Caso não tenha registrado, a orientação é que vítimas desse tipo de ocorrência formalizem o caso. 

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