Motorista de app é ferido e tem carro roubado durante corrida em Cachoeiro

Motorista de aplicativo é ferido e tem carro roubado durante corrida em Cachoeiro Crédito: Leitor| A Gazeta

Um motorista de aplicativo foi rendido durante uma corrida no bairro Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, na madrugada desta quarta-feira (17). Ele foi ferido com uma faca após os três passageiros anunciarem o assalto.

Segundo a Polícia Militar, no bairro Campo Leopoldina a vítima informou aos militares que após aceitar uma corrida do bairro Marbrasa com destino ao Posto Senna, com três passageiros, foi anunciado o assalto já próximo ao destino.

Um dos suspeitos, segundo a vítima, colocou uma faca no pescoço dele, o que provocou um pequeno corte. Outro suspeito puxou o volante e o veículo bateu na mureta que divide a pista.

Aparentemente, o carro quebrou a roda e o amortecedor, e por isso não se locomoveu. Devido ao fato, os suspeitos fugiram. Buscas foram realizadas pela polícia, mas ninguém foi detido.