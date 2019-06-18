Motorista de aplicativo tem carro roubado por falso passageiro no ES

Um motorista de aplicativo, de 57 anos, teve o carro roubado na tarde desta segunda-feira (17). O assalto aconteceu no Bairro Araçás, em Vila Velha, após dois jovens solicitarem a corrida.
De acordo com a vítima, o passageiro solicitou a corrida em Campo Grande, em Cariacica, com destino a Araçás, em Vila Velha. Quando chegou ao local, dois rapazes aguardavam, mas apenas um embarcou.
"Na solicitação do aplicativo o nome dele era Mateus. Eu cheguei lá, ele sentou no banco de trás do motorista e nós fizemos a corrida. No destino, ele falou que não era para parar e mandou continuar, pois queria que eu entrasse no bairro. Foi aí que ele sacou a arma, me mandou descer do carro e falou 'corre'", relatou a vítima.
O motorista de aplicativo disse que pediu ajuda em uma empresa de material de construção, duas ruas depois de onde o crime aconteceu. Além do carro, o suspeito levou um celular que funcionava como GPS.
De acordo com o motorista, é a primeira vez que ele é assaltado, em sete meses que trabalha na área. Sobre continuar na profissão, a vítima disse que vai reavaliar. "Antes de decidir se eu continuo ou não, tenho que ir para casa deitar minha cabeça no travesseiro e ver se eu vou continuar com o trabalho", destacou.
CARRO ENCONTRADO
Segundo a vítima, o carro foi encontrado cerca de 30 minutos depois, no Bairro Vale Encantado. "Eu chamei a polícia e acionei a Guarda assim que eu sai do carro. A PM me buscou onde eu estava e me levou até o local onde encontraram o carro. De lá segui para delegacia com a Guarda" destacou.
O homem relatou ainda que o suspeito não conseguiu fugir porque o veículo possui um corta corrente que não permite que o carro fosse até mais longe. O caso foi encaminhado para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.