Crime na Serra

Motorista de aplicativo é assaltado e abandonado amarrado na Serra

A polícia destacou que a vítima foi agredida diversas vezes, já que os suspeitos não encontraram dinheiro no veículo

Publicado em 10 de Julho de 2019 às 21:36

Crédito: Fernando Madeira
Um motorista de aplicativo, de 41 anos, foi assaltado e amarrado por três bandidos. O crime aconteceu na manhã desta quarta-feira (10), no bairro São Diego I, na Serra. A vítima foi abandonada no carro e recebeu ajuda de moradores.
De acordo com a Polícia Militar, três suspeitos solicitaram uma viagem por um aplicativo. A corrida seria de São Diogo I a um local conhecido como “Paredão”. No caminho, os criminosos anunciaram o assalto apontando uma arma para a vítima. O motorista foi encontrado amarrado com o cinto de segurança, na rua Bahia, no município.
A polícia destacou que a vítima foi agredida diversas vezes, já que os suspeitos não encontraram dinheiro no veículo, um Fox, vermelho.
Segundo informações da polícia, os suspeitos só foram embora porque perceberam que moradores observavam a ação criminosa.
Os moradores chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou a vítima para a UPA de Carapina. O carro foi entregue a cunhada da motorista. A vítima foi orientada pela polícia a procurar a Delegacia e registrar o Boletim de ocorrência.
 

